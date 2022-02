Uničili bombo in granato; gasilci pomagali reševalcem

23.2.2022 | 07:00

Včeraj ob 8.11 sta pri naselju Škocjan na kraju najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske, gorenjske in ljubljanske regije odstranila in varno uničila ročno bombo ter topovsko granato kalibra 37 mm, nemške izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 20.57 so na Grajski cesti v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj pomagali pri oskrbi in prenosu onemogle osebe in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Gorel kup vejevja

Minulo noč ob 2.33 je v naselju Brod v Podbočju, občina Krško v naravi gorel kup vejevja, ki so ga pogasili gasilci PGE Krško in PGD Malo Mraševo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ČR na izvodu S.O. R 2.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Železniška postaja.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPREČE PRI STRAŽI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

-od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

-od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK 2, izvod 3. DESNO V HRIB;

-od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, izvod 4. GOBNIK DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.