V soboto vabljeni na novomeški pustni karneval

23.2.2022 | 08:40

S pustnim karnevalom se na Glavnem trgu začenja tudi novomeška tržnica. (foto: arhiv)

Čarodej Toni

Na pustno soboto, 26. 2. 2022 se v Novo mesto vrača pustni karneval s pustno povorko in animacijskim programom za najmlajše. Pustni povorki, ki se bo na igrišču pri Osnovni šoli Grm začela ob 10.30 uri, se bodo pridružili predstavniki novomeške godbe, mažorete in raznovrstne maske, ob 11. uri pa se bo pričel program na Glavnem trgu.

Sočasno s pustnim karnevalom se na pustno soboto pričenja tudi novomeška tržnica na Glavnem trgu, ki bo prav tako pustno obarvana, poleg plesnega in animacijskega programa v organizaciji Plesnega studia Novo mesto in voditelja Rada Trifkovića pa bo maškare v mestnem jedru zabaval Čarodej Toni. Predstavniki organizatorja karnevala Zavod Novo mesto napovedujejo še bogate nagrade za najbolj izstopajoče maske, brezplačne krofe za udeležence povorke, pravo pustno zabavo in izbor za naj krof 2022, ki bo pod vodstvom posebne komisije potekal prav na dan pustne sobote.

Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac se veseli, da se takšna tradicija vrača v Novo mesto: »Predvsem pa, da bo Novo mesto lahko na prostem praznovalo najbolj norčavi praznik v letu in z njim simbolično tudi pokopalo vse, kar ne služi in priklicalo pomlad.«

Poseben poziv za izbor Naj krof 2022

Letos prvič bo na pustno soboto potekal izbor za Naj krof 2022, zato pri Zavodu Novo mesto vabijo vsa društva, posameznike, šole, vrtce in ljubitelje krofov, da se udeležijo izbora ter do sobote, 26. 2. do 9. ure zjutraj v prostore Hiše kulinarike dostavijo 3 vzorce krofov, ki bodo deležni strokovne ocene. Posebna strokovna ekipa v zasedbi priznanega kuharja Damjana Finka, predstavnice Hiše kulinarike, ki slavijo po mehkih in slastnih krofih, Maje Kumelj iz Pie Shop in ljubitelja krofov Jureta Marolta bo na pustno soboto krofe strokovno ocenila, najboljšega pa bodo razglasili v sklopu pustnega programa.

