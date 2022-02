Gen-I vztraja: do poletja ne bo dražil elektrike in plina

23.2.2022 | 09:45

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Krško - Skupina Gen-I z ustvarjenim dobičkom iz poslovanja v višini 6,94 milijona evrov in čistim dobičkom v višini 5,04 milijona evrov v januarju presega načrtovane rezultate za obdobje do konca prvega četrtletja. Mesečni čisti dobiček za štirikrat presega primerljivo januarsko realizacijo v rekordnem letu 2021, v katerem je skupina po nerevidiranih podatkih ustvarila več kot 70 milijonov evrov čistega dobička in dosegla donos na kapital nad 50 odstotki, kar je trikrat več od načrtov, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Gen-I.

Ob tem so spomnili, da kljub vztrajanju izjemno visokih cen energentov na mednarodnih trgih za svoje gospodinjske odjemalce ne bodo dražili elektrike in zemeljskega plina do poletja.

M. K.