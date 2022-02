Hitri antigenski testi - nov režim, nova lokacija; kdaj je zastonj in kdaj ne

23.2.2022 | 10:30

ZD Novo mesto (foto: arhiv; ZD)

Novo mesto - Z jutrišnjim dnem v Zdravstvenem domu Novo mesto spreminjajo lokacijo izvajanja hitrih antigenskih testov (HAT). Testiranja bodo izvajali na parkirišču pred glavnim vhodom ZD (kjer so doslej izvajali že PCR testiranja), in sicer ob delavnikih med 9.00 in 11.00 ter 13.00 in 15.00 uro.

KDAJ JE ZASTONJ IN KDAJ NE

V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja naj pacient s seboj na vpogled prinese testno ploščico z označenim imenom in priimkom in uro samotestiranja. Potrebuje še osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, testiranje je v tem primeru brezplačno.

V primeru prekinitve izolacije med 7. in 10. dnem po pozitivnem HAT ali PCR testu je potrebno dokazilo o pozitivnem HAT ali PCR testu (izpis iz aplikacije zVem ali SMS sporočilo o pozitivnem testu), testiranje je brezplačno.

Če ima kdo simptome COVIDa-19, naj se v tem primeru predhodno posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom. Če bo napoten na hitri antigenski test, naj s seboj prinese osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, testiranje je tudi v tem primeru brezplačno.

Če se kdo odloči za testiranje zaradi ostalih razlogov (izpolnjevanje PCT, potovanje, …), pa naj ob sebi ima osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, testiranje pa je samoplačniško.

M. K.