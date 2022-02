Novomeško Županovo vino je Colnarjev cviček

Novo mesto - V Mestni občini Novo mesto se je zaključil 5. izbor vin za Županovo vino, so spporočili z rotovža. Zmagovalno vino Cviček je letos pridelal Janez Colnar iz vinske kleti Colnar. Zamenjal je pokojnega Rada Škrbca, ki je častno titulo Županovo vino nosil zadnji dve leti.



Izbor za Županovo vino 2022 je namenjen povečevanju prepoznavnosti vinarjev novomeške občine ter promociji kvalitetnega najpomembnejšega dolenjskega vina, Novo mesto pa, ko so zapisali v sporočilu za javnost, postavlja na zemljevid kot prestolnico vinorodne dežele Dolenjska. Županovo vino služi protokolarnim in promocijskim namenom občine.

Vodja projekta Županovo vino 2022 Ingrid Sikošek z Vinskega inštituta je poudarila, da je bilo sodelovanje z vinogradniškimi društvi v Mestni občini Novo mesto uspešno, preko društev so bili namreč k sodelovanju povabljeni vsi novomeški vinogradniki. Pred komisijo je bila zahtevna naloga, saj so bili vzorci vin kvalitetni, odstopanja med njimi pa izjemno majhna, precej pa je ponagajal tudi težak letnik, ko so mnogi vinarji ostali brez vina. Upoštevajoč našteto so morali izbrati najboljšega izmed prispelih vzorcev vin, a pri finalnem izboru je pretehtala harmonija vina.

Izbor Županovega vina 2022 je potekal v dveh fazah. Prva je potekala na novomeškem zavodu kmetijsko gozdarske zbornice, vina pa je ocenila tripartitna 5-članska degustacijska komisija pod vodstvom predsednika Andreja Bajuka. V drugo fazo izbora so se uvrstila najboljša štiri vina, 5-članska strokovno-laična ocenjevalna komisija z županom Gregorjem Macedonijem na čelu pa je po metodi rangiranja izbrala zmagovalca, ki bo uradno razglašen v začetku marca, so še napovedali na občini.

