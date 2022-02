Isberg odpadke nezakonito kopičil tudi na Dolenjskem

23.2.2022 | 14:20

Vreče, zložene na prostem v Prelesju (foto; arhiv DL; R. N.)

Nekatere vreče so bile že pred meseci tudi raztrgane in razkrivajo svojo vsebino. (foto: arhiv DL; B. J.)

Podjetje Isberg, ki je najelo proizvodne prostore družbe Martex v stečaju v Volčji Dragi in jih napolnilo z vrečami odpadkov, je podobno ravnalo tudi na več drugih lokacijah po Sloveniji. Inšpektorji so nezakonito skladiščenje odpadkov odkrili na več različnih lokacijah na Dolenjskem, povsem mogoče je, da je podjetje odpadke skladiščilo še kje.

Na inšpektoratu za okolje in prostor so pojasnili, da so lani in januarja letos uvedli upravne inšpekcijske postopke, v okviru katerih so obravnavali nezakonito skladiščenje večjih količin mešanih odpadkov v velikih vrečah na več lokacijah na območju občin Šentjernej, Šentrupert (o vrečah z odpadki, zloženih na prostem, smo poročali tudi v Dolenjskem listu) in Trebnje.

"Nesporno je bilo ugotovljeno, da je družba Isberg z lastniki omenjenih lokacij oziroma objektov, kjer se nezakonito skladiščijo odpadki v jumbo vrečah, sklenila pogodbe o najemu poslovnega prostora za določen čas za potrebe skladiščenja in da je družba Isberg imetnik teh odpadkov," so zapisali na inšpektoratu.

V stavbi nekdanjega hleva in njegovi okolici na območju Občine Šentjernej je inšpekcija odkrila 2000 velikih jumbo vreč z neznanimi odpadki v obliki granulata (predvidoma zdrobljena neznana plastika). Inšpekcijski postopek sicer še ni zaključen.

Na zemljišču v Bistrici so našli 1902 jumbo vreč, v katerih je zmleta guma različnih barv ter granulacije.

Na zemljišču Veliki Gaber pa je skladiščenih 308 jumbo vreč, v katerih je različna mešanica odpadkov (mešanica drobljene gume, plastike, posameznih drobcev kablov).

Za ti dve lokaciji na območju občin Šentrupert in Trebnje je bila 6. decembra lani družbi Isberg izdana inšpekcijska odločba, s katero so ji odredili, da v 60 dneh odstrani tam skladiščene odpadke. Rok se je iztekel 7. februarja, odpadkov pa družba ni odstranila.

V letošnjem letu je inšpektorat odkril še dodatno lokacijo na območju Občine Trebnje, v Češnjevku, kjer je odloženo okoli 400 jumbo vreč z odpadki, ki so po videzu zmleta guma, različnih barv ter granulacije. Tudi ta postopek še ni zaključen.

Na območju Martexa v Volčji Dragi na Goriškem je skladiščenih 2300 ton odpadkov, v vrečah naj bi bil predvsem granulat plastike in gum. Za nakladanje, prevoz in predelavo teh odpadkov okvirna cena znaša 655.500 evrov.

"Ocena stroškov za odstranitev odpadkov, ki jih skladišči družba Isberg na območju Martexa v Volčji Dragi, je bila opravljena v okviru izvršilnega postopka, ki je bil uveden, ker zavezanec ni izpolnil obveznosti v roku, ki je bil določen v inšpekcijski odločbi. Informativno ponudbo za odvoz in predelavo odpadkov iz lokacije Martex je izdelal izbran izvajalec za pripravo ocene stroškov za upravne izvršbe družba Surovina," so še zapisali na inšpekciji za okolje in prostor.

Družbi Isberg je bil že izdan sklep o založitvi zneska, potrebnega za kritje predvidenih stroškov upravne izvršbe. Zakon o splošnem upravnem postopku sicer določa prisilno izterjavo, če zavezanec zneska ne poravna.

V Občini Renče-Vogrsko, pod kateri spada območje nekdanjega podjetja Martex, se bodo o odstranitvi odpadkov pogovarjali in iskali rešitve na sestanku, ki bo predvidoma v sredo prihodnji teden.

Oglasil pa se je poslanec DZ Matjaž Nemec, ki je ministrstvo za okolje in prostor v poslanski pobudi pozval, naj "nemudoma sprožijo vse postopke ter na operativni ravni storijo vse za preprečitev zdravstvene in ekološke katastrofe, ki preti Goriški".

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici pa so povedali, da je sodišče s strani tamkajšnjega okrožnega tožilstva prejelo zahtevo za preiskavo. Opravili so zaslišanje ter zoper 46-letno fizično osebo kot odgovorno osebo pravne osebe 29. decembra izdali sklep o uvedbi preiskave, ki pa še ni pravnomočen.

STA; M. K.