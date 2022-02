Posavje dobilo enega najmodernejših gasilsko-reševalnih centrov

23.2.2022 | 17:40

Foto: P. Perc

Krško - V Krškem so danes odprli razširjeni in prenovljeni gasilski dom krških poklicnih gasilcev oz. gasilsko-reševalni center, v katerem bodo združili vse službe zaščite in reševanja v Mestni občini Krško. Prenovili so tudi prostore videmskih prostovoljnih gasilcev. Občina je za naložbo odštela približno 3,2 milijona evrov lastnega proračunskega denarja.

Objekt je namenjen predvsem krški poklicni gasilski enoti, ki je pred tem delovala v pretesnih, pred mnogimi leti zgrajenih in energetsko potratnih prostorih. Graditi so začeli leta 2020 in dela končali konec preteklega leta, je povedal krški župan Miran Stanko.

Staro stavbo so prenovili in ji dozidali dva prizidka za delovanje poklicih gasilcev, v celoti pa so na novo zgradili prostore za prostovoljne gasilce društva Videm ob Savi. Hkrati so zagotovili prostore za delovanje različnih služb zaščite in reševanja, med drugim tudi za gasilsko zvezo in civilno zaščito.

Sicer pa v neposredni bližini omenjenega gasilskega doma načrtujejo še gradnjo gasilskega vadbenega poligona za prostovoljne gasilce celotnega Posavja. Naložbo bo financirala Gasilska zveza Slovenije, občina pa je prispevala zemljišča in zagotovila gradbeno dovoljenje, je še dejal Stanko.

Poveljnik in direktor poklicne gasilske enote (PGE) Krško Aleš Stopar je ocenil, da gre za enega najmodernejših centrov v državi, ki bo po pridobitvi omenjenega poligona deloval kot celota.

Sicer pa so z naložbo prišli do novih garažnih prostorov in nove orodjarne, posodobili so prostor za potapljače. Dobili so nove garderobe, nove prostore za fizično vadbo in hkrati zajeli vse občinske službe zaščite in reševanja.

PGE Krško je sicer enota širšega pomena, ki po pogodbi z Upravo RS za zaščito in reševanje opravlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter ob industrijskih nesrečah, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na stoječih in tekočih vodah. Omenjeno dejavnost opravlja tudi za občini Brežice in Kostanjevica na Krki.

Ob drugih nalogah PGE Krško interventno pripravljenost in sodelovanje zagotavlja tudi kot partner krške nuklearke, družbe Vipap, Termoelektrarne Brestanica in drugih podjetij. Zaposlenih ima 53 ljudi, je še navedel Stopar.

Slavnostni govornik ob odprtju je bil generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But, ki je v svojem govoru opozoril na pomen gasilstva in sodelovanja ter ustrezne usposobljenosti ter opremljenosti gasilcev.

Po občinskih podatkih so del starega objekta PGE Krško med letoma 1964 in 1965 zgradili zaradi potreb videmskih prostovoljnih gasilcev in industrijskega gasilskega društva sosednje tovarne celuloze in papirja.

Novejši objekt, ki je obsegal sedem garaž, skladišče in garderobo za intervencijske obleke v spodnji etaži ter pisarne PGE in Gasilske zveze Krško, učilnico, trim kabinet in arhiv, so zgradili med letoma 1979 in 1980.

Krški župan Stanko je ob robu današnjega odprtja povedal, da se po 11 letih vodenja krške občine za nov županski mandat ne namerava potegovati. Njegova odločitev, da ne bo kandidiral, je 99,9-odstotna, je še dejal.

STA; M. K.; foto: P. P. in Občina Krško

