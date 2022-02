TPV Automotive zaposluje - letos večje število novih delavcev

23.2.2022 | 15:00

TPV Automotive - Brezina

Direktor Ivan Erenda (foto: TPV Group)

Novo mesto - TPV Automotive, vodilni razvojni dobavitelj avtomobilske industrije iz Novega mesta, bo zaradi razvoja prebojnih projektov v vseh svojih tovarnah letos dodatno zaposloval. Do konca leta bodo zaposlili večje število novih sodelavcev, so navedli v današnjem sporočilu. Zaposlujejo sicer v Brežicah, na Veliki Loki pri Trebnjem in Suhorju pri Metliki.

Poleg proizvodnih delavcev iščejo tudi visoko kvalificirane strokovnjake z najrazličnejših področij, zaposlovanje pa že poteka, so dodali.

Kot so pojasnili, so večletno uspešno delo in pravilne strateške odločitve podjetju TPV Automotive "zagotovile pomembne projekte, ki danes dobivajo velik razmah".

V Tovarni Brezina v Brežicah so sicer konec preteklega leta zagnali serijsko proizvodnjo ultralahkih jeklenih komponent za najnovejšo generacijo vozil BMW oz. za projekt, pri katerem so intenzivno sodelovali tudi pri vseh razvojnih fazah izdelka.

Lani so občutno okrepili proizvodne zmogljivosti tovarne v Šentlenartu pri Brežicah, v kateri proizvajajo aluminijske komponente. Eden njihovih ključnih tovrstnih izdelkov pa je nosilec baterije električnih vozil Volvo.

Tovarni imajo tudi na Veliki Loki pri Trebnjem in na Suhorju pri Metliki, za vse omenjene obrate pa iščejo tako proizvodne delavce kot tudi strokovni kader. Navedli so visoko kvalificirane strokovnjake s področja strojništva, elektro inženirje, strokovnjake kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, informatike, mehatronike, robotike, logistike, razvoja in številne druge.

Dobri obeti

Po besedah direktorja podjetja Ivana Erenda se dobri obeti nakazujejo tudi za prihodnje. "Veseli me, da smo uspeli prebroditi izjemno neugodno gospodarsko situacijo preteklih let, ko so naše poslovanje poleg pandemije ter razmer v avtomobilski industriji otežile tudi velike investicije v nove proizvodne kapacitete, ki so jih zahtevali pridobljeni posli. Te pa nam zdaj že odpirajo nove možnosti za uspešno poslovanje", je dejal.

Podpora dijakom in študentom

TPV tudi vrsto let podpira obetajoče dijake in študente. Omogoča jim delovno prakso ter mentorstva zaključnih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, in s programom štipendiranja lajša njihova izobraževalna leta, je še povedal Erenda.

TPV so sicer proizvajalci vozil med njegovim dolgoletnim dokazovanjem svojih kompetenc "prepoznali kot enega največjih specialistov za t.i. lightweight koncept. Kar pomeni, da znajo pomembne komponente za njihova vozila z dobrim poznavanjem novih lahkih in ultra trdnih materialov ter njihovega preoblikovanja in spajanja narediti lažje, obenem pa veliko trdnejše in funkcionalnejše, kar lahko bistveno vpliva na izboljšanje vozne dinamike, večjo varnost vozil ter manjšo porabo in ekološkost".

V vse intenzivnejšem trendu elektrifikacije vozil je ta njihova konkurenčna prednost še toliko bolj pomembna, so še zapisali v družbi.

Državna podpora

Vlada pod vodstvom Marjana Šarca je sicer TPV Automotive za brežiški projekt odobrila 6,5 milijona evrov spodbude, vlada Janeza Janše pa ga je uvrstila v načrt razvojnih programov med letoma 2020 in 2023.

Kot je razvidno iz vladnih gradiv, bo vlada TPV dala tudi subvencijo za tovarno prihodnosti Brezina 2, ki jo bo tudi vključila v načrt razvojnih programov 2022-2025.

Gre sicer za naložbo brez davka vredno 31 milijonov evrov, v okviru te naložbe pa bo prejemnik spodbude zagotovil ohranitev 750 zaposlenih, od teh najmanj dobrih 200 visokokvalificiranih, pri čemer bo imel najkasneje do 30. junija 2025 najmanj 982 zaposlenih. Datum začetka naložbe je 1. februar 2022, datum zaključka pa 30. junij 2025.

Pri naložbi Tovarna prihodnosti TPV Brezina 2 gre za gradnjo novega proizvodnega objekta, nakup linije površinske (KTL) zaščite, pralne linije, opreme orodjarne, opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije, skladiščne in logistične opreme, strojne IKT opreme, nakup servo stiskalnice 2500T, nakup varilno sestavljalne linije ter nakup programske IKT opreme in licenc.

Vlogi naložbenika, ki je hkrati tudi prejemnik spodbude, je bilo ugodeno. Iz navedene odločbe pa izhaja, da se prejemniku spodbude odobri subvencija za upravičene stroške investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine nekaj manj pet milijonov evrov, ki jih bodo izplačevali po letnih delih, še navaja vladno gradivo.

STA; M. K.