Ob Novomeški goreli odpadki, embalaža in avtomobilski deli

24.2.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 22.18 so ob Novomeški cesti v Kočevju goreli odpadki, odpadna embalaža in odpadni avtomobilski deli. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Odpirali avto

Ob 18.15 so na Leskovški cesti v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odklenili vrata na osebnem vozilu.

Motena oskrba s pitno vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Bohorske in Krulejeve ulice ter zgornjega dela Ribnikov, da bo danes predvidoma med 7. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Komunala Brežice pa obvešča uporabnike pitne vode iz Rajca, da bo motena dobava vode med 8. in 15. uro, prav tako zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTREKLJEVEC, izvod Gasilni dom.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 1.TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC;

-od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA 1;

-od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. NEMŠKA VAS;

- od 11:00 do 14:0 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOBČINE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh nad Mokronogom, nizkonapetostno omrežje – proti Malkovcu.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Žadovinek hlevi, nizkonapetostno omrežje – Žarn med 11. in 14.30 uro ter Roto kolonija Videm, nizkonapetostno omrežje – Stara vas, Petrišič, Pibernik med 11. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Zakot 3, nizkonapetostno omrežje – Češljar – Kene med 8. in 8.30 uro, Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Mlekarna med 8.30 in 11. uro ter Mali vrh, nizkonapetostno omrežje – Mali vrh smer Sveti Jakob med 11. ter 14.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Križe Boršt, nizkonapetostno omrežje – Brezovo med 9. in 14. uro ter Orle med 8.30 in 14. uro.

M. K.