Adrii Mobil nagrada za Alpino

24.2.2022 | 09:40

Adriina Alpina (foto: Adria Mobil)

Notranjost prikolice

Novo mesto - Adria Mobil je na letošnji podelitvi evropskih nagrad za inovacije v panogi karavaninga (European Innovation Award - EIA) - prijavljenih je bilo 130 izdelkov, ki so se potegovali za priznanja v 16 kategorijah - osvojila nagrado za celovit koncept razvoja počitniške prikolice, in sicer za Alpino. Ta se med drugim ponaša z detajli iz pravega lesa in izborom kakovostnih materialov, ambientalno osvetlitvijo, vključno z zunanjo silhueto led luči, novim ozvočenjem, Bluetooth povezljivostjo, TV nosilcem in številnimi USB vhodi, na voljo pa je tudi mobilna aplikacija za pametni nadzor Adria MACH.

Adria Mobil je priznanje EIA prejela sedmo leto zapored, kar nedvomno potrjuje inovativnost, kakovost ter vrhunski dizajn Adriinih izdelkov, so sporočili iz podjetja.

STA; M. K.