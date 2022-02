Pri Hiši kranjske čebele začeli akcijo sajenja medovitih rastlin

- Ivanški podžupan Tomaž Smole, predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč in generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot so pri Hiši kranjske čebele v Višji Gori včeraj simbolično zasadili medovito rastlino – lipo, simbol slovenstva. Na dogodku sta Čebelarska zveza Slovenije in Pošta Slovenije sklenili partnerstvo pri podpori projekta »Dan sajenja medovitih rastlin«.



Projekt »Dan sajenja medovitih rastlin« se je začel v Višnji Gori v znak povezovanja Hiše kranjske čebele, Čebelarske zveze Slovenije in Pošte Slovenije po zgledu čebel. Cilj je, da se v akciji zasadi 100.000 medovitih rastlin. S tem bodo po besedah Tomaža Kokota pripomogli, da bo naša Slovenija še naprej tako lepa, zelena in cvetoča. Čebele pa bodo tiste opraševalke, ki bodo vzrok za to, da bomo imeli kakovostno in doma pridelano hrano. S tem projektom Pošta Slovenije nadgrajuje aktivnosti v boju proti podnebnim spremembam in zmanjševanju ogljičnega odtisa, ki jih izvaja v skladu s prizadevanji na področju trajnostnega poslovanja in trajnostnega razvoja. Ena izmed aktivnosti Pošte Slovenije pri podpori projekta Dan sajenja medovitih rastlin bo tudi spodbujanje interne in splošne javnosti k odgovornemu odnosu do okolja in izvajanju dejavnosti, ki pripomorejo k ohranjanju čistega in zdravega okolja za čebele in ostale opraševalce.

Po besedah Boštjana Noča je cilj akcije, da vsak Slovenec zasadi vsaj eno medovito rastlino za čebele, čmrlje in ostale opraševalce. Predsednik ČZS je s strani generalnega direktorja Pošte Slovenije sprejel tudi donacijo v višini tisoč evrov v znak podpore projekta sajenja medovitih rastlin.

Projekt ČZS in Pošte Slovenije podpira tudi Občina Ivančna Gorica. Kot je povedal podžupan Tomaž Smole, gre z včerajšnjim dogodkom tudi za veliko simboliko, saj je tu rojena kranjska čebela, pošta pa je tista, ki je to marljivo čebelico pošiljala po celem svetu. Za to je bila zaslužna predvsem čebelarska družina Rothschütz iz bližnjega Gradu Podsmreka, ki je z naprednim čebelarjenjem in trgovanjem poskrbela, da si je kranjska čebela uspešno utirala pot v svet.

Dogodek v Višnji Gori, ki ga je gostil Zavod za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica, se je začel z ogledom muzejskih prostorov v Središču inovativnih tehnologij Apilab – Hiša kranjska čebela. Prisotnim je dobrodošlico, kot so sporočili z občine, zaželela direktorica zavoda Maja Lampret.

