Delavcem ni plačeval prispevkov, utajil je davke

24.2.2022 | 08:50

Profimedia

Novo mesto - Nastradali so pretežno državljani Romunije in Bolgarije, ki so bili napoteni na delo v Nemčijo.

Novomeški kriminalisti so prejšnji mesec zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj Kršitev temeljnih pravic delavcev ovadili 46-letnega zastopnika slovenske gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani.

Osumljeni za svoje zaposlene, pretežno državljane Romunije in Bolgarije, ki so bili napoteni na delo v Nemčijo, v letu 2018-2019 ni plačal prispevkov za socialno varnost ob izplačilih plač v skupni višini več kot 174.000 evrov, od česar samo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašajo preko 116.000 evrov, za kolikor je tudi oškodovan proračun države.

46-letnik je nadalje, da bi se izognil plačilu davčnih obveznosti iz naslova akontacije dohodnine ter davkov in prispevkov od izplačanih plač in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, v obračunih davčnega odtegljaja v letu 2018 ni prikazal dejanskih podatkov o izplačanih plačah zaposlenim.

Določena izplačila zaposlenim so prikazali kot neobdavčena povračila stroškov malice in prevoza v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino oziroma določenih izplačil zaposlenim v obračunih sploh niso prikazali. Posledično za navedeno obdobje niso bili obračunani in plačani predpisani prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine v skupnem znesku 124.391,76 evrov. Zaradi navedenega so odgovorno osebo, 46-letnika, ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Davčne zatajitve.

Dodatno so kriminalisti zaradi kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ovadili dve odgovorni osebi (prej omenjenega 46-letnika in še 44-letnika), ker sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvignila 59.113 evrov, v dokumentaciji pa ni bilo predloženih dokazil o poslovni porabi denarja za poslovanje družbe v skladu z računovodskimi standardi in sta tako utemeljeno osumljena, da sta si v tej višini pridobila protipravno premoženjsko korist.

Po opravljeni finančni preiskavi je bila poleg omenjenih dveh osumljencev za kaznivo dejanja ovadena tudi pravna oseba. Zadevo je policija obravnavala na podlagi predhodnih ugotovitev Finančne uprave RS in nadaljnjega sodelovanja v predkazenskem postopku, ki ga je usmerjalo pristojno državno tožilstvo.

M. K.