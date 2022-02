Stari znanec v priporu - goljufal med prestajanjem pogojne kazni

Novo mesto - Devetintridesetletnik, ki je bil že obsojen za podobna kazniva dejanja, osumljen več goljufij – Opravili sedem hišnih preiskav, prav tako tudi finančne – Oškodoval tudi hrvaško podjetje

Novomeški kriminalisti so po dalj časa trajajočem predkazenskem postopku v začetku februarja k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu privedli 39-letnika iz gospodarske družbe z območja Policijske uprave Novo mesto zaradi utemeljenega suma storitve več goljufij. Ta je bil v preteklosti že pravnomočno obsojen za podobna kazniva dejanja, teh zadnjih pa so ga osumili v času prestajanja pogojne obsodbe. Preiskovalni sodnik je zanj po zaslišanju odredil pripor.

Za poslovno goljufijo so ga ovadili, ker je hrvaški družbi, ki v tem primeru nastopa kot oškodovanec, zagotovil, da bo dobavil izdelke v vrednosti 122.000 evrov. Naročene izdelke je družba na podlagi lažnih prikazovanj in jamstev tudi plačala, vendar osumljeni izdelkov ni dobavil, denar pa je porabil za druge namene. Dve kaznivi dejanji goljufije pa se nanašata na lažnivo prikazovanje dejanskih okoliščin, s čimer je spravil v zmoto fizično osebo, ki je podjetju oziroma osumljenemu dala poroštvene izjave in nakazala denar v višini 46.000 evrov.

Za poslovno goljufijo so ovadili še 55-letnika, ki je po ugotovitvah kriminalistov pomagal pri izvršitvi omenjenih kaznivih dejanj.

V obširnem, dalj trajajočem in strokovno zahtevnem predkazenskem postopku so opravili sedem hišnih preiskav pri osumljenih odgovornih osebah ter v poslovnih prostorih in računovodstvih gospodarskih družb. V predkazenskih postopkih pa so kriminalisti izvedli tudi finančne preiskave, so sporočili iz PU Novo mesto.

