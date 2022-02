Računi za ogrevanje v nebo: Nekateri so imeli srečo, drugi pač ne

24.2.2022 | 13:50

Skupne kurilnice s plinom po cenah za gospodinjske odjemalce? (foto: I. Vidmar)

Akontacija za ogrevanje 36 kvadratnih metrov velikega enosobnega stanovanja v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu, ki se ogreva preko skupne kotlovnice, je decembra znašala 33,82 evra, januarja pa že 104,55 evra. (foto: I. V.)

Novo mesto - Večkratna podražitev zemeljskega plina na plečih končnih porabnikov, gospodinjstev – Petkrat dražji plin pomeni trikrat dražje ogrevanje – Predlog zakona predvideva status gospodinjskega odjemalca tudi za skupne kotlovnice, a tako je tudi že po veljavni zakonodaji – Kaj bo prinesla ukrajinska kriza

Tisti, ki svoja stanovanja ogrevajo preko skupnih kurilnic na zemeljski plin, od januarja plačujejo nekajkrat višje stroške ogrevanja kot doslej. Njihovi stroški ogrevanja so bistveno višji tudi od stroškov tistih gospodinjstev, ki se ogrevajo z lastnimi plinskimi pečmi, saj dobavitelji upravnikom skupnih kurilnic plin zaračunavajo po ceni, ki velja za poslovne odjemalce, ta pa je v zadnjih mesecih nekajkrat višja od tiste, po kateri plin kupujejo gospodinjstva.

Jeseni je trg energentov, še posebej plina, podivjal. Ob oživitvi gospodarstev po prvem obdobju pandemije, med katerim je precejšen del svetovne proizvodnje praktično obstal, cene energentov pa so tedaj strmo padle, je prišlo znova do povečanega povpraševanja po energiji. Zaradi zmanjšane dodatne oskrbe Evrope s plinom, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije, so cene plina in posledično tudi elektrike začele rasti, na svetovnih trgih pa so svojo priložnost dobili tudi špekulanti, ki so jo tudi dobro izkoristili. Rezultat tega so bistveno višji zneski predvsem na računih za ogrevanje, ki je marsikoga, ki je bil že prej blizu roba socialne revščine, potisnil čezenj. Vlada se sicer trudi omiliti posledice nenavadno visokih cen plina in preostalih energentov, a njene rešitve so le začasne, vprašanje pa je, kaj bo prinesla ukrajinska kriza, ki se je medtem razplamtela v odprto agresijo in vojno ... Evropa pa je močno odvisna od ruskega plina.

Nekateri so imeli srečo, drugi ne

Podjetje za upravljanje nepremičnin Terca iz Šentruperta upravlja plinske kotlovnice v Novem mestu na Seidlovi, Šegovi, Nad mlini, Kandijski, Mestnih njivah, Novem trgu in v Bršljinu, petnajst kotlovnic v Sevnici, od katerih je večina na plin, del pa na kurilno olje, v Litiji, Radečah in Krškem. Pogodbe za dobavo plina sklepajo vnaprej za naslednjo kurilno sezono oziroma koledarsko leto. Tako so pogodbo za aktualno kurilno sezono oziroma za leto 2022 sklenili že leta 2020, cena pa je temu primerno nizka.

Več težav z visokimi cenami plina imajo v novomeškem stanovanjskem podjetju Zarja, kjer niso imeli te sreče, da bi pogodbe o dobavi in cenah plina sklepali v ugodnem času.

I. Vidmar