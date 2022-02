Ukrajina sestrelila delnico Krke

24.2.2022 | 12:15

Novo mesto - Ukrajinska kriza in današnji napad Rusije na na Ukrajino je pretresla svetovne borze, tudi ljubljansko, ki je že nekaj dni v rdečem, tja pa jo potiskajo predvsem delnice Krke, ki so bile pred dobrim mesecem vredne 120 evrov, zadnji dan trgovanja v minulem tednu pa se je njihov tečaj zaustavi pri 111,5 evra, kar je bilo še vedno nekje na mesečni ravni. Vpliv ukrajinske krize se je prvič odločneje izrazil v ponedeljek, ko je tečaj padel za štiri evre in pol na 107 evrov, včeraj se je vrednost delnice Krke znižala na 103,5 evra, lastnika pa je zamenjalo kar za 2,178 milijona delnic.

Padec tečaja Krkinih delnic se nadaljuje tudi danes. Ob 12. uri je tako tečaj Krkine delnice znašal 93 evrov.

I. V.