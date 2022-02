VIDEO: Naj klasični krofi - slavila tudi Črnomaljka Helena Černe in DSO NM

24.2.2022 | 14:30

Ocenjevanje (izsek iz videa; spodaj pod tekstom)

Naj klasični krof so letos po izboru Turistično gostinske zbornice Slovenije pripravili v vrhniški slaščičarni Berzo, med posamezniki pa je slavila Črnomaljka Helena Črne. Izbor je zbornica prvič izvedla lani, z njim pa so želeli v turizem v času zaprtja panoge vnesti nekaj optimizma. Ker je požel veliko zanimanja, so ga letos ponovili.

Potek ocenjevanja si lahko ogledate v video zapisu spodaj pod tekstom.

Letos se je na razpis zbornice odzvalo blizu štirideset ponudnikov krofov, kar je več kot lani, so sporočili z zbornice, kjer so zmagovalce razglasili na današnji "debeli" četrtek. Na podlagi lanskih izkušenj, ko so ponudniki tekmovali z raznovrstnimi krofi, so se letos podjetja in posamezniki lahko prijavili k tekmovanju v dveh kategorijah: klasični in inovativni krof.

Naj klasični krof Slovenije 2022 so pripravili v vrhniški slaščičarni Berzo, drugo mesto je pripadlo slaščičarni Marelica v Celju, tretje pa ljubljanski slaščičarni Maxi.

Med posamezniki je najboljši klasični krof pripravila Helena Črne iz Črnomlja.

Naj inovativni krof Doma starejših občanov Novo mesto (TGZS)

V kategoriji naj inovativni krof je prvo mesto pripadlo Domu starejših občanov iz Novega mesta, drugo mesto ljubljanskemu Maxiju in tretje mesto Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor.

Med posamezniki je najbolj inovativen krof pripravila Vika Begulić iz Rakeka.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na turistično gostinski zbornici, je imela strokovna komisija tudi tokrat zahtevno delo, saj so bili številni krofi ne le lepi, temveč narejeni z veliko domišljije. Med inovativnimi krofi so največ pozornosti komisije vzbudili krofi z dodatki malin in vanilijeve kreme, pehtrana, bele čokolade, lešnikov, datljev, kokosov in čilija.

Pri ocenjevanju so upoštevali videz in splošni vtis izdelka, pravilno obdelavo testa, stopnjo cvrtja, polnilo in okus.

STA; M. K.