V hiši našli mrtvega

24.2.2022 | 18:15

Danes dopoldne ob 10.54 so v naselju Rodine, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ugotovili, da je oseba preminula.

Požari v naravi

Ob 15.30 je pri Dragomlji vasi, občina Metlika, gorela suha trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dragomlja vas.

Ob 16.07 sta pri naselju Hrastno, občina Šentrupert, goreli suha trava in podrast. Požar se je razširil še na gozd in zložena drva. Gasilci PGD Šentrupert so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 16.12 sta v bližini naselja Plemberk, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli enega hektarja so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče.

Ob 13.15 je v kraju Podgorje pri Pišecah, občina Brežice, gorel travnik na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Pišece, Bizeljsko in Globoko so preprečili širitev požara proti gospodarskemu poslopju in pogasili požar.

M. K.