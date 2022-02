Novomeške priseljenke z donacijo proti nasilju

25.2.2022 | 11:50

Z leve proti desni: Shpenzije Murseli in njena mentorica šivanja Suvada Krdžalić, strokovna delavka in predsednica DRPD, Halime Djemaili in Branka Bukovec, predsednica Društva življenje brez nasilja Natalija Petakovič ter strokovni vodji Varne hiše in Svetovalnice za žrtve nasilja, Melita Kramar in Simona Lovšin (vse fotografije: DRPDNM)

V imenu priseljenk iz programa socialne aktivacije Zmorem Ssma! so včeraj v prostorih DRPD obdarili predstavnice Društva življenje brez nasilja.

Halime Djemaili in Simona Lovšin sta bili nad ličnimi izdelki navdušeni, saj so jih pod mentorstvom Suvade Krdžalić sešile popolne začetnice.

Natalija Petakovič in Melita Kramar sta dejali, da so samo lani v Varni hiši zavetje in celostno podporo nudili 22 ženskam z otroki, v Svetovalnici pa je njihovo pomoč poiskalo več kot 230 oseb.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela je že lani priseljenke iz programa socialne aktivacije spodbudilo k dobrodelnosti – odejice in oblačila so namenile novomeški porodnišnici, letošnje otroške hlače, slinčke, rutice in naglavne trakove pa so namenile žrtvam nasilja.

Novo mesto - Novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela je Društvu življenje brez nasilja predalo donacijo s trenirkami, slinčki in ruticami, ki so jih izdelale priseljenke, vključene v društveni program socialne aktivacije. S podobnim so lani razveselile mlade matere v novomeški porodnišnici, so sporočili iz omenjenega prostovoljskega društva.

Novomeške priseljenke, vključene v program socialne aktivacije Zmorem sama!, so se letos odločile pomagati tistim, ki se v hudih stiskah znajdejo zaradi nasilja, so pojasnili.

Ob tem so navedli besede predsednice Društva življenje brez nasilja Natalije Petakovič, da žrtvam nasilja na Dolenjskem in v Beli krajini poleg javnih služb pomagajo tudi strokovne delavke njihovega društva.

Društvo ima od leta 1999 tudi varno hišo, kamor se lahko skrivno umaknejo ženske in otroci, zadnjih pet let pa v središču Novega mesta deluje še javno dostopna Svetovalnica za žrtve nasilja. Do večje osebne varnosti so lani pomagali več kot 300 ljudem, in sicer od mater z majhnimi otroki do starostnikov, je pristavila Petakovičeva.

V omenjeni varni hiši so zavetje pred udarci in trpinčenjem ter celostno psihosocialno pomoč omogočili 22 ženskam in otrokom, pa je dodala strokovna vodja varne hiše Melita Kramar.

Sicer pa žrtvam ponujajo celostno podporo, ki med drugim vključuje spremstvo k odvetniku, na upravno enoto in druge ustanove, svetovanje in pripravo načrta, kako živeti brez nasilja, in podobno. Pomoč ponujajo tudi v omenjeni svetovalnici, lani pa jo je tam iskalo 235 ljudi, je dejala Kramarjeva.

Omenjeni društvi sicer povezuje prav celostna in individualna podpora pri uporabnikih. Program socialne aktivacije Zmorem sama! Društva za razvijanje prostovoljnega dela, ki je namenjen priseljenkam s stalnim bivališčem v Novem mestu, poteka od leta 2019, z njim pa od učenja slovenskega jezika do osnov računalništva, pisanja življenjepisov in drugo pomočjo ženskam iz Albanije in območja nekdanje Jugoslavije pomagajo do lažje zaposlitve. V program so do zdaj vključili 60 žensk, v kratkem pa bodo vanj sprejeli novih 15 udeleženk.

Program socialne aktivacije Zmorem sama! sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad. Delovanje Društva življenje brez nasilja pa poleg omenjenega ministrstva omogočajo še FIHO in 12 območnih občin, so še navedli v Društvu za razvijanje prostovoljnega dela.

M. K.