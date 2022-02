Sinoči gasili na Kočevskem

25.2.2022 | 07:00

Sinoči ob 20.38 je na Kolodvorski cesti v Kočevju ob železniški progi gorela suha trava na površini okoli 1500 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 21.23 je tudi na kočevski Trati zagorela suha trava, tam na površini 5000 kvadratnih metrov. Tudi ta požar so pogasili domači gasilci.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Vinjega Vrha ter Poštene vasi, da bo danes motena dobava pitne vode med 9. in 13. uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu GASILNI DOM;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS, TP TRIBUČE1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Proti Ravnacam;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BORŠT.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP. izvod 1.GOR. GRADIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK 1985.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRETRŽJE, izvod 3.V HRIB LEVO-MORAVŠKA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 9:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PUŠČAVA KOLODVOR-Kamnoseštvo Meglič.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Presladol, nizkonapetostno omrežje – Veliko, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Cerovec, nizkonapetostno omrežje – Brečko, predvidoma med 8:30 in 14:00 uro in na območju TP Orle, predvidoma med 08:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Brezovica Gorjanci, nizkonapetostno omrežje – Proti Krškem, Stipič pri TP, predvidoma med 08:00 in 13:00 uro; ter na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Dečna sela trgovina, nizkonapetostno omrežje – Gostilna Žagar, predvidoma med 11:00 in 13:00 uro.

