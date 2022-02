Fakulteta za Turizem postala član Mreže univerz za študije o kulturnih poteh

25.2.2022 | 07:45

Zidanica v Srednjem Grčevju, ki je del poti Iter Vitis (fotografije: Fakulteta za turizem)

Ogled Dolenjskega muzeja Novo mesto, ki je del Železnodobne poti po Podonavju

Brežice - Fakulteta za Turizem Univerze v Mariboru in Evropski inštitut za kulturne poti (EICR) sta podpisala sporazum, s katerim sta se obe instituciji zavezali k sodelovanju pri razvoju raziskovalne dejavnosti in interdisciplinarnih študij o Kulturnih poteh Sveta Evrope na področju visokega šolstva.

Program Kulturne poti Sveta Evrope in zlasti Razširjeni delni sporazum o kulturnih poteh Sveta Evrope (EPA), ki je deležen podpore Evropskega inštituta za kulturne poti, od ustanovitve dalje sodeluje z različnimi visokošolskimi ustanovami. Leta 2012 je bila ustanovljena Mreža univerz za študije o kulturnih poteh z namenom, da se omogoči izmenjava znanja med programom Kulturne poti Sveta Evrope, univerzami, ki so dejavne na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine, in certificiranimi kulturnimi potmi.

Kot sporočajo iz brežiške fakultete, je cilj univerzitetne mreže spodbujati znanstvene raziskave o kulturnih poteh in sorodnih vprašanjih, spodbujati študente pri raziskovanju tega področja, učinkovito črpati evropska sredstva za razvoj, sodelovati v letnem programu dejavnosti programa in po potrebi nuditi znanstvene nasvete. Predstavlja tudi platformo za izmenjavo in mobilnost študentov in raziskovalcev. S pridružitvijo se je Fakulteta za Turizem Univerze v Mariboru pridružila številnim znanim institucijam, kot so npr. Univerza v Bologni in Univerza Sorbonne v Parizu.

Pokopališče Žale v Ljubljani, ki je del Evropske poti pokopališč

Cerkev sv. Martina v Brjah, ki je del Velike evropske kulturne poti sv. Martina Tourskega

Tekom izvajanja mednarodnega projekta Interreg Mediterranean BEST MED je Fakulteta za Turizem v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko vzpostavila spletno platformo BestMed Open Platform, orodje za zbiranje turističnih podatkov za kulturne poti, namenjene učinkovitemu spremljanju družbenih, gospodarskih in okoljskih vplivov. Hkrati je Fakulteta ustanovna članica BEST MED mreže turističnih observatorijev, ki je namenjena zbiranju in sistemizaciji relevantnih informacij in znanja povezanih s spremljanjem in upravljanjem podatkov o trajnostnem turizmu.

V okviru delovanja v Mreži univerz za študije o Kulturnih poteh Sveta Evrope si bo Fakulteta za turizem, kot napoveduje, v prvi vrsti prizadevala za raziskovanje odnosa med kulturnimi potmi in podnebnimi spremembami. Kulturne poti Sveta Evrope s svojo razvejano mrežo destinacij in neizkoriščenimi potenciali zelene mobilnosti lahko namreč pomembno prispevajo k odgovornem turizmu, ki minimizira vpliva ogljičnega odtisa turizma. Hkrati pa kulturne poti lahko pomembno doprinesejo k iskanju mednarodnih rešitev za prilagajanje kulturne dediščine podnebnim spremembam, so prepričani v Brežicah.

M. K.