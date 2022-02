Sprejeli proračun za prihodnje leto

25.2.2022 | 08:20

Mokronog, UKS (foto: Občina Mokronog-Trebelno)

Mokronog - Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno je na svoji zadnji seji med drugim potrdil proračun za prihodnje leto, ki predvideva 4,3 milijona evrov prihodkov in približno 50 tisoč evrov manj odhodkov.

Kot sporočajo iz občine, je proračun za prihodnje leto pripravljen na podlagi ocenjene realizacije v letu 2021, občinskemu svetu pa je bil predstavljen sredi decembra lani. »Med enomesečno javno obravnavo na občinsko upravo nismo prejeli nobenega predloga za spremembo in tako je občinski svet včeraj po konstruktivni razpravi potrdil predlog proračuna za prihodnje leto, ki ne predvideva zadolžitve in ne zmanjšuje sredstev za razpise za sofinanciranje delovanja društev in drugih organizacij. Kot doslej pa bodo imele prednost pri uresničevanju tiste naložbe in projekti, ki jih občina uspešno prijavi na razpise, ki omogočajo pridobitev denarja iz državnega in evropskega proračuna,« je povedala direktorica občinske uprave Mojca Pekolj.

Največ za ceste



Osrednja naložba v prihodnjem letu ostaja gradnja in obnova cestne infrastrukture, čemur namenjajo 640 tisoč evrov, in sicer za projekt preboja Radna vas-Poljane, za izgradnjo pločnika na Puščavi in obnovo ceste s pločnikom v Radni vasi. Nadaljeval se bo postopek za četrte spremembe OPN, pripravil OPPN za stanovanjsko cono Stari trg in projektna dokumentacija za prenovo dotrajanih odsekov kanalizacije Mokronog, za obnovo ceste od Doreme proti Martinji vasi do Hrastovice in projektiranje pločnikov v naselju Hrastovica. Proračun predvideva tudi več sredstev za sofinanciranje izgradenj malih čistilnih naprav, sofinanciranje gasilske opreme in vozil, izgradnjo mrliške vežice Mokronog in pridobitev gradbenega dovoljenja in izbiro izvajalca za dozidavo štirih oddelkov vrtca Mokronožci.

Ostali sklepi:

Občinski svet je med drugim sprejel spremembe pravilnika o kriterijih in postopku za sprejem otrok v vrtec, ki ukinja plačilo akontacije ter podrobneje opredeljuje prednostni sprejem otrok v vrtec. Imenoval je tudi predstavnike občine v tri svete javnih zavodov – Franc Dragan bo predstavnik občine v svetu Zdravstvenega doma Trebnje, Milica Korošec v svetu Knjižnice Pavla Golie Trebnje in Sandra Fišter v svetu Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje, so še sporočili iz Mokronoga.

M. K.

Zvočni zapisi Mojca Pekolj o proračunu 2023 Mojca Pekolj o proračunu 2023