Koščki Tomaža Hartmana zbrani v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje

25.2.2022 | 09:30

GLS Trebnje - razstava Koščki, avtor Tomaž Hartman (vse fotografije: Eving)

Tomaž Hartman in Andrejka Vabič Nose

Trebnje - Na pragu zimskih šolskih počitnic so v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje odprli prvo letošnjo začasno razstavo. Samostojna razstava Koščki Tomaža Hartmana, ki je na ogled do 18. maja, je pravzaprav vpogled v avtorjevo življenje skozi razstavljena dela, so sporočili iz galerije.

Tomaž Hartman je prejemnik velike nagrade 53. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje, ko je prepričal s harmoničnim odnosom, ki ga je vzpostavil z lesom in naravo. Po poklicu je inženir gozdarstva, ki svoja dela sestavlja iz koščkov naplavljenega lesa, školjk, starega železa, ki jih je nabral predvsem na potovanjih, pred 15 leti pa jih je nenadejano začel selit na mozaike, zložbe, asemblaže: »Vedno sem v dvomih, ne samo, katere koščke nabrat in kako jih sestavit, ampak tudi, kaj povedat z njimi. Namreč pri tej tehniki zlaganja je kasneje, če ti nekaj ni všeč, zelo, zelo težko, popravit. Čeprav tudi to naredim. K sreči so koščki prilepljeni s silikonom in se jih da, sicer s težavo, ampak vendarle, odlepit in na novo sestavit, tako da je praviloma vsaka večja zložba najprej skicirana, deloma na roke, in potem gre obvezno v računalnik in šele računalniška slika omogoči pogled od daleč. Ko nekaj sestaviš, vedno lahko pripelješ do točke, ko si ti tisti moment z delom zadovoljen, naslednji pomisleki so pa že, kaj ne paše, kaj je treba izboljšat. Ampak vztrajam pri tem, da delam predvsem za sebe, sem pa potem zelo vesel, če to lahko pokaže in je všeč še komu drugemu.«

Dela za razstavo sta izbrala avtor in kustodinja Galerije likovnih samorastnikov Trebnje Andrejka Vabič Nose: »Tomažev ustvarjalni opus se giblje med intuitivnim, ko delček vidi in ga prepozna, in skrbno načrtovanim, ko kompozicije skicira, premetava in prilagaj v beležki ali na računalniku ter koščkom išče pravo mesto. Avtor uporablja najdene naravne materiale, ki so na eni strani koščki, pridobljeni neposredno iz narave, koščki, ki so bili nekoč del narave, a jih je človek predrugačil, in koščki, ki jih je pred stoletji in celo tisočletji izdelal človek, avtor pa jih je uporabil kot minimalne delčke, skoraj skrite v kompozicijah asemblažev. Delčki tako niso več kosi ladje, hiše, živega bitja, ampak postanejo predmeti z estetsko vrednostjo, ki odprejo okno v svet umetnika, ki jih je ustvaril oziroma sestavil, in v svet, iz katerega so prišli. Na ta način povezuje preteklost s sedanjostjo in nas vodi v razmislek o prihodnosti.«

Včerajšnje spletno odprtje razstave Koščki je med virtualnim sprehodom med deli spremljala Glasbena šola Trebnje, simbolno pa jo je odprl trebanjski župan Alojzij Kastelic, so še zapisali v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje.

Obiskovalci (zaželena je predhodna najava) lahko avtorjevo ljubezen do preteklosti in narave v povezavi z mislijo o prihodnosti človeštva spoznajo vse do 18. maja med rednim delovnim časom galerije.

M. K.