Razborito: Šolarji so se stepli

25.2.2022 | 13:00

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj (foto: M. L.)

Boris Mužar, ravnatelj (foto: spletna stran šole)

Črnomelj - V Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju so se sporekli učenci, učitelji so jih pomirili ter o dogodku obvestili policijo in starše – Policija: Šole se na nasilje odzivajo ustrezno

Pred kratkim so se v Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju sporekli učenci. Uslužbenci šole so se odzvali hitro in pomirili sprte učence ter o dogodku obvestili policijo in starše.

Kot je povedal ravnatelj Boris Mužar, je na šolskem hodniku prišlo do pretepa, v katerem sta dva starejša učenca nastopila proti drugima dvema vrstnikoma. »V pretep je poseglo več učiteljic, ki so bile takrat na hodniku. Učenci do učiteljic niso bili nasilni niti jih niso kakor koli poškodovali, sploh pa niso imeli tega namena. Učiteljice so storile vse potrebno, da so pretepanje zaustavile,« je povedal ravnatelj.

Šola je o dogodku obvestila policijo in ta se je odzvala hitro. »Ravnatelj šole, policista in svetovalna delavka smo v nadaljevanju z učenci opravili pogovor. Učenci so bili do nas in tudi med seboj spoštljivi. Pošteno so opisali situacijo in se medsebojno zavezali, da v prihodnje ne bodo nasilni. Svetovalna delavka je dogodku obvestila starše. Policista sta napovedala, da bosta starše učencev obiskala na domu in v teh družinah opravila razgovore,« je povedal ravnatelj.

»Nihče ni imel izbitih zob ne hujših poškodb. Kot rečeno, učiteljice so bile blizu od začetka pretepa in ga uspele ustaviti,« je verjetno tudi v odziv na različne govorice o izidu pretepa poudaril ravnatelj.

Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da so 16. februarja dopoldne iz šole poklicali črnomaljske policiste zaradi kršitve javnega reda in miru na šoli. »V dogodku so bili udeleženi štirje otroci, učenci šole. Šola je o dogajanju obvestila starše, s katerimi so se oziroma se še bodo pogovorili tudi policisti. O dogajanju bo policija obvestila center za socialno delo. V dogodku po prvih ugotovitvah nihče ni bil poškodovan, šola se je na dogodek odzvala takoj in pomirila učence,« je kmalu po dogodku pojasnil Robert Perc, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto.

Razlog za pretep je bil, kot ugotavlja ravnatelj Boris Mužar, čustvene narave. »Pri celotni zgodbi je treba upoštevati, da so učenci osnovnih šol v obdobju odraščanja, formiranja identitete, iskanja svoje pozicije v družbi, spoprijemanja s hormonskimi spremembami itn. Konflikte poskušajo reševati na različne načine, kot imajo različne osebne agende, vzgojo, vedenjske vzorce, etične standarde, ki jih prinašajo s seboj v šolo. Strokovni delavci si prizadevamo za spoštljivo kulturo prebivanja na šoli, vseh tovrstnih dogodkov pa kljub temu ne moremo preprečiti. Policiste smo klicali zaradi izdelanega protokola; želel pa sem, da policisti opravijo tudi razgovore s starši,« je pojasnil ravnatelj.

Težko bi pričakovali, še meni ravnatelj, da v množici 400 otrok ne bi prišlo do nobenega konflikta ali včasih celo do pretepa. Je pa tak način reševanja konfliktov marsikdaj značilen za starostno obdobje, v katero spadajo tudi vpleteni v tokratni dogodek, meni Mužar. Medvrstniškega nasilja sicer po njegovih opažanjih ni več kot v preteklosti.

»Na splošno se šole na medvrstniško nasilje odzivajo ustrezno in o tem obvestijo policijo. V nadaljevanju postopkov se nato vključujejo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo in drugi ter seveda starši udeleženih otrok. Policija se na vsako prijavo medvrstniškega nasilja odzove takoj in s potrebno skrbnostjo. Poleg policistov se, kadar je to potrebno, v postopke vključujejo še strokovne službe Policijske uprave Novo mesto,« je pojasnil Robert Perc.

M. Luzar