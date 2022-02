RECEPT: Gospodinje, bi za pusta spekle vinjevrške cvetove?

25.2.2022 | 14:40

Pustni vinjevrški cvetovi belocerkovških gospodinj

Betka Verščaj pri cvrtju

Vinjevrški cvetovi, vinjevrška pogača, krhki flancati in kolač iz beljakov

Pridne članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev

Valjanje, izrezovanje ...

"Rožice" nastajajo ...

Se že cvrejo!

Bela Cerkev - Pred vrati je pust, ki ga ima marsikdo rad prav zaradi slastnih in za ta norčavi praznik značilnih pustnih jedi.

Med njimi so nepogrešljivi seveda krofi, a te ni najbolj enostavno speči, saj morajo imeti lepe venčke, da se gospodinja z njimi lahko pohvali.

Veliko enostavneje se je lotiti krhkih flancatov, ki so jih tokrat za vas pripravljale pridne gospodinje, članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev. A teh je bilo le za vzorec, saj so se prvič lotile peke t.i. vinjevrškega cveta. Odlično jim je uspelo.

Idejo je dala predsednica društva Betka Verščaj. »Takšne rožice sem učila peči že svoje učence, potem pa sem nanje kar malce pozabila. Zdaj smo se te sladice s članicami društva spet lotile in vse smo navdušene, saj so cveti, ki smo jih poimenovale kar po našem Vinjem Vrhu, res nekaj posebnega,« pove, ko se s prijateljicami urno vrti po društveni kuhinji v Hiši žive dediščine.

Testo kot za flancate

Testo je enako kot za krhke flancate. Belocerkovške gospodinje so ga zamesile tako, da so med presejano moko razdrobile maščobo, ter dodale vse ostale sestavine (glej recept). Testo je na hladnem in ovito v folijo počivalo vsaj pol ure. Nato so ga razvaljale za nožev rob na debelo. Za flancate je treba s kolescem narezati poljubno velike pravokotnike ali kvadrate, vanje zarezati dve do tri zareze po dolgem ter prekrižati narezane trakove in jih nato ocvreti.

Za rožice oz. vinjevrške cvetove pa so potrebni krogi. Za en cvet je treba izrezati tri različno velike kroge (lahko si pomagate z vbodcem za krofe oz. piškote), vsak krog večkrat zarezati ob robu in paziti, da sredina ostane cela, nato pa jih nalimati enega na drugega, na koncu najmanjšega. Sredino vsakega kroga je zato treba namazati z razžvrkljanim beljakom, ki služi kot lepilo. Vsako plast s prstom nežno pritisneš v sredini, da se s pomočjo beljaka sprime, narezljani del okrog pa se malce dvigne, da rožica potem pri cvrtju dobesedno zacveti.

Marmelada za »oči«

V vroče olje, ki naj bo segreto na 160 stopinj Celzija, je treba cvetove obrniti na hrbtno stran. Hitro so pečeni. Ocvrte je priporočljivo zložiti na papirnato brisačo, ki popije odvečno maščobo, ohlajene oz. mlačne pa posipati s sladkorjem v prahu. Potem sledi še dobesedno pika na i – v sredini naredite »oko« iz marmelade in cvetovi bodo kar naenkrat spregledali.

Recept:

KRHKI FLANCATI OZ. VINJEVRŠKI CVET

0,25 kg moke

3 dag masla

ščepec soli

4 rumenjaki

4 žlice goste kisle smetane

1 žlička limoninega soka

2 žlici belega vina

1 žlica ruma

sladkor v prahu

olje za cvrtje

Besedilo in foto: L. Markelj

