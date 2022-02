Lahko bodo širili čistilno napravo, gradili bencinski servis …

Mirnopeški svetniki so se včeraj sestali prvič v tem letu. (foto: M. Ž.)

Spremembe OPN-a je svetnikom predstavila tudi projektantka Bogdana Dražič.

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na včerajšnji seji sprejeli druge dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN). Ta je po besedah župana Andreja Kastelica prinesel nekaj pomembnih razvojnih korakov za njihovo občino, predvsem pa so izpolnili »dolg« iz dogovora z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz pogajanj ob prvih spremembah OPN za vračilo manjkajočih nekaj več kot 3,5 hektara zemljišč iz nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijska za že obstoječe zidanice ter obravnavali individualne pobude, ki jih niso uspeli v prejšnjem postopku priprave sprememb in dopolnitev.

Postopek priprave, spremembe in premagovanje zahtev nosilcev urejanja prostora sta svetnikom predstavili projektantka Bogdana Dražič iz podjetja BD projektiranje in Irena Jerič, ki na občinski upravi bdi nad ravnanjem z občinskim premoženjem ter okoljem in prostorom. Tako so s spremembami dobili zemljišče za bencinski servis ob krožišču na vhodu v industrijsko cono Dolenja vas, dodatna stavbna zemljišča na lokaciji obstoječe centralne čistilne naprave v Mirni Peči za njeno širitev, zemljišče na osnovno šolo za v prihodnosti načrtovano gradnjo novega vrtca, spremenili pa so tudi del stavbnega zemljišča iz podrobne namenske rabe za cesto v podrobno namensko rabo za industrijsko pozidavo za prizidek tovarne Cecomp v industrijski coni.

Posebej zahtevna so bila pogajanja z Ministrstvom za okolje in prostor, ki so se za občino končala zelo uspešno, ter Direktoratom RS za vode glede širitve centralne čistilne naprave v Mirni Peči. Glede na to, da stoji na poplavnem območju, so morali izdelati zelo podrobno hidrološko-hidravlično študijo reke Temenice na tem območju z določenimi ukrepi za zavarovanje domačije v neposredni bližini čistilne naprave.

Med drugim so svetniki sprejeli še poslovni plan Komunale Novo mesto za letos ter dopolnili Odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

