FOTO: Župana zamenjala županja

25.2.2022 | 18:00

Brežiški župan Ivan Molan je izročil ključ občine fašjenkovi županji Vesni.

Kot to gre k naslovu Evropsko mesto športa, so se na prizorišču pred občino ekipe pomerile v raznih tekmovanjih.

Koranti iz hajdine so tudi prišli danes v Brežice. Blagor njim, ker so bili v kožuhih.

Vsi, ali skoraj vsi, ki so izvedli današnji prevzem oblasti na občini Brežice. (vse foto: M. L.)

Brežice - Na občini Brežice je danes dobovski fašjenk prevzel oblast. Župan Ivan Molan je namreč predal občinski ključ fašjenkovi županji Vesni, ki je potem tudi zasedla županski stol v županovi pisarni.

Prevzem oblasti je potekal v izjemno sproščenem in izjemno delovnem ozračju. Množica nastopajočih pod krinko, med katerimi so prepoznali večino osebja brežiške občinske uprave, je obiskovalcem skozi ples in tekmovalne veščine sporočala javnosti zdaj že daleč znano dejstvo, da je občina Brežice prva slovenska občina, ki je osvojila naslov Evropsko mesto športa v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci. Na prevzemu oblasti so imeli na fašjenkovi strani častno mesto kosci iz Loč.

Brežice so na današnji slovesnosti izrazile pripravljenost, da organizirajo prihodnje zimske olimpijske igre. Predstavnik olimpijskega komiteja Ivan Gerjevič je to brežiško športno držo podprl.

Fašjenkova županja je v svojem suverenem nastopu napovedala vrsto ukrepov. Župan je sicer dejal, da fašjenkovi župani vsakič veliko obljubijo, naredijo pa malo.

Vesne ta Ivanova splošna ocena ni zmedla. Obljubila je, da bo ustanovila mestno občino Brežice, da bo zgradila drugi blok jedrske elektrarne na brežiškem ozemlju, naredila kolesarske povezave - to je seveda le delček z njenega bogatega seznama obljub, ki je požel veliko odobravanje baze.

»Veseli smo, da so se ukrepi malo sprostili, da ni več potreben pogoj PCT. Seveda bomo še vedno ravnali zelo premišljeno. Dogajanje se je začelo danes s prevzemom oblasti, danes je bil že triindvajsetič prevzem na naši občini. Začeli smo z brežiškim županom Vladislavom Deržičem leta 2000. Danes pa smo menjali župana Ivana Molana že sedemnajstič.

Pustne dejavnosti bomo nadaljevali, sicer v bolj okrnjeni obliki. V nedeljo, 27. februarja, ob 17. uri imamo v Kulturnem domu Dobova predstavitev filma o ločkem koscu. Na pustni torek bomo predstavili etnografske običaje, to so kosci, orači in seveda pustna svatba, na Velikem Obrežu pa obrški prutarji.

Končujemo pa v soboto po pustu, to je letos 5. marca, ko bomo imeli že 24. mednarodni karneval. Pričakujemo kar nekaj skupin, ki se bodo predstavile v Dobovi. Povorke letos ne bo.

Zaključili bomo s pokopom letošnjega fašnika, ki smo ga poimenovali Koronko,« je povedal Ivan Kovačič iz Loč, podpredsednik Zveze evropskih karnevalskih mest (FECC) za Slovenijo in predstavnik dobovskega fašjenka.

M. L.

