40% semiškega proračuna za naložbe

26.2.2022 | 15:00

Seja občinskega sveta Semič

Seja občinskega sveta Semič (vse foto: M. L.)

Semič - V letošnjem 5,9-milijonskem proračunu, ki ga je občinski svet potrdil na svoji zadnji seji, občina Semič namenja preko 40 odstotkov za naložbe. Velik delež proračuna namenja za ceste infrastrukturo: za preplastitev cest kot tudi za prenove. Skupaj z direkcijo za infrastrukturo občina zaključuje državno cesto od odcepa za Oskoršnico do konca vasi Podreber. Na Osojniku občina ureja vaško središče. Med vlaganji v športne objekte je gradnja kolesarskega poligona, proračunski denar so namenili med drugim tudi za obnovo vodovodov.

Urška Banovec je vložila amandmaja za povečanje proračuna za 500.000 evrov. Od te vsote bi namenili 400.000 evrov za nakup dodatnih zemljišč v gospodarski coni, 100.000 evrov pa za vlaganja v obnovljive vire energije, v izrabo sončne energije.

V drugem amandmaju je predlagala, da bi del denarja, namenjenega ureditvi vaškega središča Osojnik, vzeli in ga porabili za obnovo cest v občini.

Občinski svet je amandmaja zavrnil.

Svetniki so med drugim obravnavali in sprejeli poročilo in delovni načrt Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič in Glasbene šole Črnomelj, cenik komunalnih storitev, občinsko razvojno strategijo do leta 2030, sprejeli letne programe športa in ljubiteljske kulture in poročila o delitvi denarja za družbene dejavnosti in za kmetijstvo.

M. L.

