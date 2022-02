Trikrat gorele saje, enkrat trava

26.2.2022 | 08:40

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Skopice)

Včeraj ob 16.17 so na cesti Prvih borcev v Brestanici, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGE Krško so požar pogasili in pregledali dimnik s termovizijsko kamero.

Ob 22.48 pa so v naselju Boršt, občina Brežice, prav tako gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so požar pogasili, opravili pregled s termovizijsko kamero in odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Dimniški požar so beležili tudi v Beli krajini: ob 18.18 so v naselju Otok, občina Metlika, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Metlika so nadzorovali izgorevanje saj ter objekt pregledali s termo kamero.

Gorela tudi suha trava

Ob 13.52 je ob cesti pri ulici Šentpeter v naselju Otočec, občina Novo mesto, gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIOPLIN LOKVE, TP LESO in TP KZ LOKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.