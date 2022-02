Mednarodni festival ustnih harmonik ponovno po spletu

26.2.2022 | 09:30

Stane Peček, oče festivala, v akciji ob podpisovanju dneva slovenskih orglic. (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Mokronog - V sklopu praznovanja Slovenskega dneva orglic - ustnih harmonik bo danes potekal že 23. Mednarodni festival ustnih harmonik (ah) TE ORGLICE. Zaradi epidemije sta se Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in njegova območna izpostava Trebnje tudi tokrat odločila, da bo ponovno potekal po spletu. Sodeloval bo 40 glasbenikov izvajalcev.

Festival bo potekal v dveh delih. Popoldanska spletna revija orgličarjev se bo začela ob 15. uri, poslušalci pa jo bodo lahko spremljali na kanalu YouTube in Facebook strani JSKD Trebnje.

Spletni večerni koncert bo sledil ob 20. uri, predvajali pa ga bodo tudi na televiziji Vaš kanal. Na večernem koncertu se bodo predstavili orgličarji, ki jih bo iz popoldanskega dela izbrala strokovna komisija.

S festivalom, ki vsako leto pritegne številne glasbenike, želijo organizatorji orglice približati čim širšemu občinstvu in predstaviti tako znane, že uveljavljene, kot tudi manj znane in neznane izvajalce. Hkrati želijo dvigniti raven igranja in glasbilu utreti pot v izobraževalni sistem. Na festival se je prijavilo 19 slovenskih in 21 tujih glasbenikov oziroma skupin. Slovenskim orgličarjem se na festivalu pridružujejo glasbeniki iz Rusije, Poljske, Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Kolumbije.

Zadnjo soboto v februarju so za Slovenski dan orglic razglasili v spomin na koncert orglic, ki je 29. februarja leta 2004 potekal v Veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. Koncert je pomenil velik dosežek za ljubitelje tega malega glasbila, ki se je takrat prvič na Slovenskem množično predstavilo ne samo kot enakovredno glasbilo, temveč kot nosilec glasbene misli, so zapisali na JSKD.

Orglice bodo zazvenele v spomin očetu festivala Stanetu Pečku

V sredo, 16. marca, ob 19.30 bodo na posebni prireditvi, ki bo potekala v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani, počastili spomin na januarja preminulega idejnega očeta festivala Staneta Pečka, ki je bil tudi sam glasbenik – orgličar in kontrabasist – ter pesnik. Na prireditvi bodo nastopili kvartet kontrabasov Akademije za glasbo v Ljubljani, člana ansambla orglic Sorarmonica, orgličarja Vladimir Hrovat in Simona Perme ter avtorica knjižnih uspešnic in pripovedovalka Petra Škarja.

M. K.