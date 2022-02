FOTO: V Zagorici pogorelo gospodarsko poslopje

26.2.2022 | 18:30

Požar v Zagorici (vse tri fotografije: PGD Dobrnič)

Danes dopoldne ob 10.53 je v naselju Zagorica pri Dobrniču, občina Trebnje, gorelo gospodarsko poslopje velikosti okoli 15 x 8 metrov. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje so požar omejili in pogasili. Požar je uničil poslopje ter v objektu skladiščeno kmetijsko mehanizacijo. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Ob 17.42 pa je v naselju Planina pri Raki, občina Krško, zagorelo na stanovanjskem objektu. Posredujejo gasilci PGE Krško in PGD Raka.

S ceste v drevo

Ob 7.29 je v bližini Stranske vasi, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter vozilo s tehničnim posegom postavili ob rob cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

V Ragovem logu ostanki vojne

Danes zjutraj malo pred osmo so v Ragovem logu v Novem mestu v gozdu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske in gorenjsko-ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili topovsko granato kalibra 76,5 mm iz obdobja Kraljevine Jugoslavije in 66 kosov pehotnega streliva nemške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.