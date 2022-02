FOTO: Ukrajinka Valerija Ključarič iz Brežic trepeta za svoje starše in brata, ki so ostali v Kijevu

Zakonca Valerija in Sašo Ključarič iz Brežic

Kijevčani, ki so se pred bombardiranjem zatekli v zaklonišča: v glavnem ženske, otroci, starejši ...

Strah za življenje in negotovost, kaj bo, preveva Ukrajince v teh dneh.

Brežice - Ves svet te dni pretresajo novice in posnetki iz Ukrajine, kjer se je 24. februarja z napadom Rusije začela vojna. Ruska vojska že tretji dan obstreljuje ukrajinska mesta.

Bombardiranja in razrušeni bloki, tanki na cestah, žrtve med vojaki in civilisti, begunci, zlasti ženske, otroci in starejši, ki čez noč zapuščajo svoje domove, civili v zasilnih zakloniščih ...

Ti srce parajoči prizori še kako vznemirjajo 34-letno Valerijo Ključarič, Ukrajinko, ki jo je v Slovenijo, natančneje v Posavje oz. v Brežice, lani pripeljala ljubezen. A v Kijevu je ostala njena družina: 67-letna mama Nataša in 67-letni oče Vadim, oba upokojenca, ter 37-letni brat Dimo. Zanje trepeta in upa, da ostanejo živi in zdravi, ter da se nesmiselna vojna čim prej konča. Hudo ji je tudi za svojo domovino.

Vojna je bila šok

»Na dan napada Rusije na Ukrajino me je ob 6. uri poklicala mama in rekla: Začela se je vojna. To je bil zanjo in za vse v Kijevu pravi šok, nihče ni mislil, da so razmere tako ostre, da se bo zgodilo kaj takega,« pripoveduje Valerija, ko v Brežicah klepetamo skupaj še z njenim možem, novinarjem in fotografom Sašom Ključaričem.

