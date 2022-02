Rokomet: zmagal le Trimo

27.2.2022 | 10:00

Fotografije s tekme Sviša in Trebanjcev: RK Trimo Trebnje

Rokometaši so odigrali tekme 16. kroga lige NLB. Trimo je zmagal v lokalnem obračunu s Svišem, Ribničani so izgubili v Ormožu, Dobova pa je doma klonila proti Velenjčanom.

Sviš Ivančna Gorica - Trimo Trebnje 22:29 (11:14)

Stična - Rokometaši trebanjskega Trima so v gosteh premagali Sviš Ivančno Gorico z 29:22 (14:11).

* Dvorana OŠ, gledalcev 465, sodnika: Knez in Smolko.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Mlakar, Struna, Tekavec, Bevec 6, Knez, Zavodnik 2, Hočevar 1, Kutnar 2, Pirnat, Marojevič 5 (3), Sašek, Bradač, Kompare 1, Košir, Vidmar 5.

* Trimo Trebnje: Čudič, Brana, Slatinek Jovičić 3, Višček, Didovič, Stanojević 2, Radojković 3, Ončev 10 (4), Kotar 3, Lazarevski 1, Potočnik, Udovič 4, Cirar, Miklavec 1 (1), Florjančič, Ćorsović 2.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 3 (3), Trimo Trebnje 6 (5).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 4, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so v lokalnem obračunu na kolena položili tekmece iz Ivančne Gorice in imajo - ob dveh tekmah manj - še naprej pet točk zaostanka za vodilnimi Celjani. Osmoljenci dolenjskega dvoboja v Stični ostajajo na 12. mestu v 14-članski ligi.

Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so večji del prvega polčasa imeli v oblasti favorizirane Trebanjce. Še v 25. minuti so vodili z 11:8, v končnici prve polovice tekme pa niso bili kos Trebanjcem, po delnem izidu 6:0 so se na veliki odmor podali z lepo prednostjo treh zadetkov (14:11).

V drugem polčasu so bili Trebanjci vseskozi korak pred gostitelji, imeli so poln nadzor nad njimi in zasluženo zmagali.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Makedonec Toše Ončev z desetimi, v domači pa Jan Bevec s šestimi goli.

Toše Ončev, igralec RK Trimo Trebnje: “Čestitke ekipi in SVIŠ-u za korektno odigran derbi. Pripravljali smo se cel teden in danes pokazali veliko #levjesrce.”

Mihajlo Radojković, igralec RK Trimo Trebnje: “Čestitke fantom za osvojeni točki. Pokazali smo pravi karakter in borbo, v takšnem slogu pa želimo nadaljevati.”



Zasedba iz Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostila mariborski Branik, zasedba iz Ivančne Gorice pa bo gostovala v Velenju.

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 25:19 (14:10)

Ormož - Rokometaši ormoškega Jeruzalema so premagali Riko Ribnico s 25:19 (14:10).

* Dvorana Hardek, gledalcev 350, sodnika: Ocvirk in Štrigl.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Mlač Černe, Bogadi 2, Čudič 3 (1), Voljč, Fergola, Žuran, G. Hebar 3, Šulek 2, Pandev, Pungartnik 4, Krabonja 3, Ćirović 8 (2), Škrinjar.

* Riko Ribnica: Glavan, Meštrić, Klarič, Levstek, Pogorelec, Bogdanović, Gorenc, Žagar 2, Ljevar 2 (1), Ranisavljević, Miličevič 8 (1), Cimerman 2, Simić, Pucelj 5 (2), Begić Zbačnik.

* Sedemmetrovke: Jeruzalem Ormož 5 (3), Riko Ribnica 6 (4).

* Izključitve: Jeruzalem Ormož 8, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Ormožani v tej sezoni ne blestijo, na včerajšnji tekmi pa so prikazali eno svojih najboljših predstav in na kolena položili tretjeuvrščene Ribničane.

Vinarji so tekmecem iz dežele suhe robe v hrbet pogledali le v začetku tekme, nato pa so bilo vseskozi v vodstvu. Na veliki odmor so se podali z vodstvom 14:10, rezultatsko prednost pa so nato držali vse do konca dvoboja.

Ribničani so jih nazadnje resno ogrozili v 51. minuti (18:20), prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju Prlekov, ki so dosegli šele peto zmago v tej sezoni.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Nik Čirović z osmimi goli, vratar Alen Skledar pa je zbral 12 obramb. V gostujoči zasedbi sta enako statistiko zabeležila Uroš Miličević in vratar Sando Meštrić.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu gostila LL Grosist Slovan.

Dobova - Gorenje Velenje 26:34 (10:15)

Dobova - Rokometaši velenjskega Gorenja so v gosteh premagali Dobovo s 34:26 (15:10).

* Športna dvorana, gledalcev 100, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Dobova: Husejnović, Blaževič, Glogovšek 1, Šafranko 2, Abramović, Dragan, Luzar 1, Matjašič, Rantah 5 (2), Šukić 5, Kamnikar 2, Mlakar 3, Ferenčak 1, Kozolić 1, Mijušković, Nešić 5.

* Gorenje Velenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 1, Tajnik, Pajt 12 (6), Velić, Starc, Miklavčič, Drobež, Sokolič 2, Verdinek 4, Šiško 2, Grmšek 3, Slatinek Jovičič 4, Mlivić 1, Predović 5.

* Sedemmetrovke: Dobova 5 (2), Gorenje Velenje 6 (6).

* Izključitve: Dobova 4, Gorenje Velenje 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani so po odgovorni in zreli predstavi osvojili načrtovani točki v Posavju. Vse dvome o deseti zmagi v državnem prvenstvu so razrešili v prvi polovici tekme, po vodstvu s 14:8 je trener Zoran Jovičić lahko nekoliko spočil svoje najbolj obremenjene igralce pred izjemno pomembno torkovo tekmo v evropski ligi s tekmeci iz francoskega Aix-en-Provenca.

Pri zasedbi iz Šaleške doline je na obračunu blestel Kenan Pajt, ki je dosegel ducat golov, pri gostiteljih pa so Nik Rantah, Željko Sukić in Ignjat Nešić dosegli po pet zadetkov.

Velenjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Sviš Ivančno Gorico, zasedba iz Dobove pa Urbanscape Loko.

* Izidi, 16. krog:

- petek, 25. februar:

Koper - Celje Pivovarna Laško 27:29 (12:13)

- sobota, 26. februar:

Dobova - Gorenje Velenje 26:34 (10:15)

Jeruzalem Ormož - Riko Ribnica 25:19 (14:10)

Herz Šmartno - Ljubljana 27:27 (16:14)

Maribor Branik - Slovenj Gradec 2011 28:24 (12:10)

Sviš Ivančna Gorica - Trimo Trebnje 22:29 (11:14)

Urbanscape Loka - LL Grosist Slovan 29:28 (18:16)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 15 1 0 519:390 31

2. Trimo Trebnje 14 12 2 0 413:351 26

3. Gorenje Velenje 15 10 1 4 464:376 21

3. Riko Ribnica 16 10 1 5 470:446 21

5. Urbanscape Loka 16 10 0 6 425:390 20

6. Koper 16 7 1 8 432:417 15

7. Slovenj Gradec 2011 16 7 1 8 433:430 15

8. LL Grosist Slovan 15 7 1 7 387:403 15

9. Maribor Branik 16 7 1 8 420:442 15

10. Jeruzalem Ormož 15 5 2 8 402:436 12

11. Dobova 16 5 1 10 419:472 11

12. Sviš Ivančna Gorica 16 4 0 12 396:452 8

13. Ljubljana 16 2 1 13 448:507 5

14. Herz Šmartno 15 1 1 13 374:490 3

STA; M. K.