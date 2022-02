Gasili trikrat - hišo, ostrešje in dimnik

27.2.2022 | 08:40

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Dolenja Straža)

Včeraj ob 17.39 je v naselju Korita občina Trebnje, gorelo ostrešje in notranjost starejše nenaseljene hiše. Gasilci PGD Trebnje, Dobrnič, Vrhe in Vrhtrebnje so požar omejili in pogasili. Vzrok in višino škode bodo ocenile pristojne službe.

Ob 17.42 so v naselju Planina pri Raki, občina Krško, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Raka, ki so ob pomoči domačinov ogenj, ki se je razširil še na del ostrešja, pogasili. Objekt so prezračili in pregledali s termovizijsko kamero, do prihoda dimnikarske službe pa so lastniku odsvetovali kurjenje. Na gasilski straži so nekaj časa ostali gasilci PGD Raka.

Ob 18.15 so v naselju Radež, občina Sevnica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Loka so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimno tuljavo ter stanovanjski in sosednji gospodarski objekt pregledali s termovizijsko kamero.

M. K.