Sobočani premagali Krko

27.2.2022 | 09:00

Foto: Panvita Pomgrad

Murska Sobota - Odbojkarji so včeraj odigrali tri tekme 18. kroga 1. DOL. Panvita Pomgrad je premagala Krko s 3:1 (22, 23, -15, 23).

PANVITA POMGRAD - KRKA 3:1 (22, 23, -15, 23)

* Dvorana OŠ I Murska Sobota, gledalcev 50, sodnika: Melavc, Vrenko.

* Panvita Pomgrad: Vinkovič 17, McConnell 16, Drvarič 4, Radović 4, Rojnik 16, Lakner, Bedrač 5, Fužir, Novak, U.Hafner, Vrabl, Vori.

* Krka: S. Hafner 2, Erpič 6, Čopi 11, Travnik 3, Kožar, Pulko 16, Lavrič 9, Peterlin 22, Hvala, Jaklič, Renko, Koncilja, Ožbalt, Borin.

Sobočani so tako še drugič v sezoni premagali Novomeščane. V uvodnem nizu so izenačili na 20. točki, potem pa ga končali z blokom za 25:22. Podobno je bilo v drugem po vodstvu domačih z 19:17, ki ga niso zapravili, Žan Bedrač pa je zaključil drugi niz za murskosoboško vodstvo v nizih z 2:0.

V tretjem nizu pa je Krka začela odločno in domačim na koncu dovolila le 15 točk, a naleta gostje niso prenesli še v četrti niz. Ta je bil po izenačenju na 11. točki na strani domačih, ki so nato prišli do tesne zmage s 25:23.

Izjavi po tekmi:

Urban DRVARIČ, kapetan Panvite Pomgrada: »Zlata vredne tri točke, s katerimi smo obdržali vsaj šesto mesto. Psihološko je bila to za nas izjemno težka tekma. Škoda sicer tretjega niza, ko nam je padla koncentracija, a smo se nato vseeno pobrali in vknjižili maksimalne tri točke. Te smo namreč na začetku sezono pridno zbirali, zdaj nas vmes res ni bilo in predvsem zato so te tri točke toliko bolj pomembne proti Krki, ki zna igrati zelo dobro ter nas je tudi tokrat dodobra namučila.«

Grega ERPIČ, kapetan Krke: »Igrali smo dobro do polovice seta, nato pa nismo znali zaključiti nizov. Tekmo smo izgubili v prvih dveh nizih. Čeprav se mi je zdelo, da smo bili celo boljši, so bili domačini bolj zbrani v končnicah oziroma v drugih polovicah setov. Enostavno tokrat nismo znali v končnicah nizov tekme zaključiti v svoj prid.«

* Izidi, 18. krog:

- sobota, 26. februar:

Panvita Pomgrad - Krka 3:1 (22, 23, -15, 23)

Salonit Anhovo - Merkur Maribor 1:3 (-23, -22, 22, -28)

Calcit Volley - Hiša na kolesih Triglav 3:1 (16, -22, 15, 23)

- petek, 11. marec:

19.00 Črnuče - ACH Volley

- lestvica:

ACH Volley 17 17 0 51:5 51

Merkur Maribor 18 14 3 48:18 46

Calcit Volley 18 14 4 48:24 41

Salonit Anhovo 18 9 9 34:34 26

Panvita Pomgrad 18 6 12 26:42 18

Črnuče 17 5 12 21:39 15

Krka 18 3 15 18:49 9

Hiša na kolesih 18 2 16 18:50 7

STA; M. K.