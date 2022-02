OŠ Loka v vladnem razvojnem načrtu; zdaj v izbor izvajalca

27.2.2022 | 11:00

Foto: Občina Črnomelj

Ljubljana/Črnomelj - Vlada je na četrtkovi seji sklenila, da v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrsti projekt »Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovna šola Loka«. Sedaj lahko stečejo nadaljnji postopki projekta, ki ga vodi Občina Črnomelj.

Investicijska vrednost projekta rušitve in novogradnje dela objekta Osnovna šola Loka znaša je nekaj več kot 12,1 milijona evrov z DDV, od tega bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prispevalo 6.950.000 evrov. Eko sklad RS bo prispeval nekaj manj kot 1,36 milijona evrov, preostanek v višini nekaj več kot 3,81 milijona evrov pa bo krila občina. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.

V izbiro izvajalca

Na podlagi izdanega vladnega sklepa bo občina zdaj lahko izdala odločitev o izbiri izvajalca gradnje. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, nato bo organizirana javna predstavitev idejne zasnove Osnovne šole Loka Črnomelj. Sledi faza projektiranja (5-6 mesecev) in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Pri projektiranju bo vključena tako občina kot šola. V vmesnem času se bo izvedla rušitev celotnega starejšega dela šole. Termin rušitvenih del bo naknadno usklajen z izbranim izvajalcem in s samo šolo. Po teh aktivnostih sledi izgradnja nove šole, ki bo predvidoma trajala okoli 18 mesecev.

M. K.