V Škocjanu bo zaživel dnevni center za romske otroke, policija pa bo odprla pisarno

27.2.2022 | 15:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL; L. M.)

Škocjan - V občini Škocjan je v petek potekal sestanek vodstva občine s pristojnimi ministrstvi, policijo in drugimi odgovornimi za reševanje vprašanj, povezanih z Romi. Po besedah državnega sekretarja Boža Predaliča so se dogovorili, da bo policija v Škocjanu odprla pisarno, s katero bo zagotovila svojo večjo navzočnost. Zaživel bo tudi dnevni center za otroke.

Po besedah župana Jožeta Kaplerja so sestanek izpeljali v okviru rednih delovnih srečanj, na katerih vsakih nekaj mesecev ocenijo položaj, povezan z Romi, in pregledajo, kaj je bilo uresničenega od preteklega sestanka.

Policijska pisarna v Metelkovem domu

Glede pisarne policije v Škocjanu so se dogovorili, da bo občina zagotovila prostor zanjo, za kar bo namenila Metelkov dom, kjer je bila prej banka. Pisarna bo delovala po predhodnem naročanju, o delovnem času pa se še pogovarjajo. "Želimo pa si, da bi bila prisotnost policije čim večja," pravi župan.

Pisarna bo po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Predaliča začela delovati najpozneje v dveh ali treh tednih.

Na sestanku so sicer ugotovili, da se je varnostna slika v občini v zadnjih mesecih nekoliko poslabšala. Vseeno državni sekretar ocenjuje, da policija dobro opravlja svoje delo. Med drugim redno podaja prijave zaradi kršitev, v kolikor do njih pride. "Upamo pa, da bo tudi pravosodje opravilo svojo nalogo," je dejal. Za boljšo osveščenost ljudi bo policija v prihodnje opravila tudi sestanke v posameznih vaseh in ljudi seznanila, kako naj pristopijo, kadar naletijo na težave, je še povedal.

Dnevni center za romske otroke

V enem od romskih naselij v občini naj bi spomladi začel delovati tudi dnevni center za otroke, v okviru katerega bo deloval tudi romski vrtec, ki je v Škocjanu že bil, izkušnje z njim pa so bile dobre. Po besedah župana bo občina zagotovila potreben prostor, za izvajanje programa pa bo skupaj z Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan skrbel Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Po besedah ravnateljice škocjanske osnovne šole Irene Čengija Peterlin bo dnevni center namenjen romskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, kot tudi romskim otrokom, ki že obiskujejo šolo. Ti bodo lahko tam po pouku ob prihodu domov opravili domačo nalogo, se pripravili na ocenjevanje in podobno. Izkušnje iz podobnega centra, ki je nekoč v Škocjanu že bil, so namreč po njenih besedah izredno dobre, saj so Romi, ki so se vključili vanj, veliko bolj napredovali kot ostali njihovi romski vrstniki.

Naslednji sestanek na temo vprašanj, povezanih z Romi, bo v Škocjanu aprila.

STA; M. K.