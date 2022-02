Z avtom na streho

28.2.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 9.00 se je na cesti Krško – Brestanica osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili nadaljnje iztekanje tekočin in z absorbentom posuli po vozišču že razlitih motornih tekočin in nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Krško, ki so nato lažje poškodovano osebo oskrbeli na kraju. Cesta je bila zaprta za ves promet.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu ZEMELJSKO ZID.LEVO in SKS DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 15:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA, izvod Pod progo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRADIŠČE PRI DOL. TOP., izvod 1.GOR. GRADIŠČE;

- od 9:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDMARJEVA, izvod 5.OB TEŽKI VODI PROTI REG.VASI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOGLO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEČJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JORDANKAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo motena oziroma prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice - Področje Brežic z okolico na območju TP Sveti Jakob predvidoma med 8.30 in 12. uro ter med 9. in 11. uro na območju TP Šentlenart gozdna - nizkonapetostno omrežje Rihter 2. ulica Brežice levo.

M. K.