Na zimske počitnice tudi šolarji naše regije

28.2.2022 | 08:40

Takšnega veselja (vsaj po nižinah) med počitnicami letos ne bo. Je pa ponekod, denimo v Športnem parku Trebnje, še vedno na voljo drsanje na ledenih ploskvah. Tudi na Gačah danes odpirajo otroško progo, vlečnico Medo in sankališče. (foto: arhiv DL)

Za okoli 84.694 osnovnošolcev in 34.350 dijakov vzhodne Slovenije se danes začenja teden dni težko pričakovanih zimskih počitnic, medtem ko bodo njihovi vrstniki z zahoda države znova sedli v šolske klopi. Organizatorji so za ta čas pripravili pester nabor aktivnosti, tudi brezplačnih. V začetku tedna bo del vsebin tudi pustno obarvan.

Potem ko so minuli teden počitnice uživali šolarji iz gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije ter Kočevja, se danes počitnic veseli še druga polovica šolarjev z vzhodne Slovenije, torej dolenjske, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije.

Mladi v Novem mestu so med drugim vabljeni na počitniške aktivnosti v Mladinski center Oton, kjer bo vse dni v tednu, kot napovedujejo, potekal barvit program. V Športnem centru Trebnje pa med 9. in 16. uro vabijo na drsališče.

Šolarji bodo v šolske klopi znova sedli v ponedeljek, 7. marca. Naslednje počitnice jih čakajo konec aprila.

STA; M. K.