Uporabno dovoljenje za dobovski vrtec

28.2.2022 | 11:00

Vrtec pri dobovski šoli (foto: Občina Brežice)

Brežice/Dobova - Potem, ko je Občina Brežice pridobila uporabno dovoljenje za novi vrtec pri Osnovni šoli Artiče (selitev vanj bo, kot smo poročali, končana do konca zimskih počitnic), je konec februarja dobila tudi uporabno dovoljenje za novi objekt vrtca pri dr. Jožeta Toporišiča Dobova.Tudi tja se bodo malčki selili v začetku marca.

Občina je tako letos zaključila gradnjo dveh novih vrtcev – v Artičah in v Dobovi v vrednosti 3,9 milijona evrov (pogodbena vrednost gradnje).

Župan Ivan Molan: »Vrtca sta narejena v roku, upam, da bodo otroci v najkrajšem času že v novih, lepo urejenih in opremljenih prostorih.«

Novi pet oddelčni vrtec v Dobovi bo zagotovil izboljšane pogoje za izvajanje predšolskega varstva, v nove prostore se bo selilo 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Občina je pridobila odobrena sredstva sofinanciranja v višini milijona evrov (sredstva EKO sklada v višini 249.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - 829.000 evrov).

M. K.

