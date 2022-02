Pelji me, prosim - brezplačni prevozi za starejše tudi v Dolenjskih Toplicah

28.2.2022 | 13:00

Tudi v Dolenjskih Toplicah bo zaživel projekt brezplačnih prevozov za starejše. (foto: M. Ž.)

Dogovor o izvajanju storistve sta dopoldne podpisala topliški župan Franc Vovk in predsednik društva upokojencev Dušan Kraševec.

Dolenjske Toplice - Od jutri dalje bodo tudi v Dolenjskih Toplicah imeli brezplačne prevoze starejših, ki so jih poimenovali »Pelji me, prosim«. Občina se je namreč odzvala na pobudo Društva upokojencev Dolenjske Toplice, ki je, kot je dejal njegov predsednik Dušan Kraševec, potrebo po tovrstni storitvi na območju občine začelo ugotavljati pri izvajanju projekta Starejši za starejše. Interes po brezplačnih prevozih je izrazilo okoli 60 občanov.

Po besedah župana Franca Vovka so se odločili, da bodo zaenkrat mobilnost starejših izvajali sami in se ne bodo pridružili kakšnemu od obstoječih organiziranih načinov, kot je na primer Prostofer, če pa bodo ugotovili, da potrebe presegajo njihove zmožnosti, bodo razmislili, kako naprej. Občina je na voljo dala občinski avto, poskrbela bo tudi za njegovo vzdrževanje in gorivo, iz upokojenskega društva pa prihajajo šoferji prostovoljci, trenutno jih je osem.

Do brezplačne vožnje so upravičeni upokojenci in invalidi, ki so sicer samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb in imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Dolenjske Toplice. Prevoze pa se bo za upravičence izvajal za obiske pri osebnem zdravniku in zobozdravniku, obiske specialističnih pregledov na območju UE Novo mesto, lekarne, uradov državnih organov (UE Novo mesto, notar, FURS, Geodetska uprava Novo mesto, Sodišče, Zemljiška knjiga) in Občine Dolenjske Toplice. V primeru, da bo vozilo prosto, se ga bo lahko uporabilo tudi za obisk banke, pošte in nakupe živil v trgovini, ki je najbližja stalnemu prebivališču upravičenca, vendar le dvakrat mesečno za posameznega upravičenca, je dodal župan.

Prevozi bodo izvajali od ponedeljka do petka, praviloma v času med 7. in 16. uro, po potrebi pa tudi izven tega časa. Naročilo bodo morali zainteresirani oddati na telefonsko številko TIC-a 07 38 45 188 tri dni pred potrebnim prevozom, od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro, seveda pa ne bodo zavrnili klicatelja, če bo poklical tudi kasneje.

Koordinator prostovoljnih šoferjev je Stjepan Iveković, na strani občine pa Majda Gazvoda.

M. Ž.