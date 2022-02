Pustne šeme preganjale zimo v Škocjanu

28.2.2022 | 16:00

Gusarka Maja je poskrbela za zabavo maškar v Škocjanu.

Maškaro se se po centru sprehodile do Metelkovega doma, kjer je bilo rajanje.

Škocjan - Včeraj so v Škocjanu preganjali zimo, sneg in mraz ter vse tegobe, ki jih zimski čas prinaša s sabo.

Popoldan ob 14. uri so se zbrali pri gasilskem domu, od koder so z veselimi zvoki harmonike, na katero je pogumno igral Patrik Banič, v povorki odkorakali pred Metelkov dom v zgornjem Škocjanu.

Ker je bilo vreme res neprijazno, bril je leden veter, za povrhu pa so še začele naletavati snežinke, so se hitro odločili, da bodo zimo raje preganjali notri v dvorani. Pričakala jih je gusarka Maja, ki je v zabavnem programu razveselila otroke in starše. Okrog 150 udeležencev pustovanja se je tako veselilo ob poskočnih zvokih, petju in igranju.

Kot pove predsednica Turističnega društva Škocjan in Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan Sonja Povše Krmc, so si vse maškare zaslužile slasten krof in okusen čaj ter pisan balon. Krofe je podarila pekarna Pepe, čaj pa Martin Kirar iz Zavinka. Da so baloni lahko zares leteli, se za prijazno pomoč zahvaljujejo Mirku Gradišarju.

Za pomoč se zahvaljujejo Občini Škocjan, za hitro in uspešno organizacijo dogodka pa marljivim in vedno prijaznim članom Turističnega društva Škocjan in Kulturnega društva dr. Ignacija Knobleharja Škocjan.

»Naj vse pisane maškare, male in velike, princese in kavboji, levi in dinozavri, policaji in piloti, klovni, zobne vile, vikingi, pa kužki, zajčki, miške, medvedje in gusarji spodijo vse, kar nas je to zimo težilo. Če vam to doma ni uspelo, pridite naslednjič tudi vi. Boste videli, kako luštno bo, skupaj pa bomo zimo še bolj uspešno odgnali,« še doda Sonja Povše Krmc.

L. M., foto: KD dr. Ignacija Knobleharja Škocjan