Upravičenci z računi pri Sberbank ostali brez socialnih transferjev

28.2.2022 | 13:30

Foto: Bobo

Zaradi ukinitve nakazil na banko Sberbank prihaja do težav pri nakazilu socialnih transferjev na transakcijske račune komitentov te banke. Kot so sporočili z ministrstva za delo, je bilo zavrnjenih okoli 100 nakazil varstvenih dodatkov, težave pričakujejo tudi pri drugih transferjih. Kot so zagotovili, intenzivno iščejo rešitev.

Uprava za javna plačila je ministrstvo obvestila, da je bilo zavrnjenih okoli 100 izplačil varstvenih dodatkov. "Pričakujemo, da bodo zavrnjena tudi nakazila za ostale pravice, ki jih izplačuje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zagotovili so, da intenzivno iščejo rešitev za ponovna nakazila zavrnjenih nakazil in pripravo seznama vseh oseb, ki imajo odprt transakcijski račun pri Sberbank, na podlagi katerega bi center za socialno delo stranke obvestil, da naj jim sporočijo nov transakcijski račun.

"Zato vse upravičence do socialnih transferjev naprošamo, da pristojnemu centru za socialno delo sporočijo novo številko tekočega računa, na katerega bodo nakazani transferji," so pozvali.

Problematiko omejevanja poslovanja slovenske Sberbank in morebiten vpliv na izpolnjevanje davčnih obveznosti zavezancev budno spremljajo tudi v Finančni upravi RS. "Če davčni zavezanec zaradi omenjene problematike ne bo uspel pravočasno poravnati svoje obveznosti, bomo to nedvomno ustrezno upoštevali," so sporočili iz uprave. Kot so dodali, zadeve operativno še urejajo, o podrobnostih bodo javnost obveščali sproti.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je medtem po poročanju Financ danes že nakazal pokojnine 4273 uživalcem pokojnine, ki imajo račun odprt pri omenjeni banki. Upokojenci tako lahko danes in jutri dvignejo največ 400 evrov.

Upokojenci, ki bodo odprli nov transakcijski račun pri drugi banki, morajo to do 5. marca sporočiti Zpizu pisno, in sicer je treba sporočiti osebne identifikacijske podatke ter točne podatke o novem bančnem računu z nazivom in naslovom banke. Zahtevek mora lastnoročno podpisati uživalec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če gre za mladoletno osebo, ali skrbnik oziroma pooblaščenec.

Ob tem spletne Finance poročajo tudi, da so komitenti Sberbank, ki so zaposleni v državni upravi, že prejeli obvestilo, naj takoj odprejo nov transakcijski račun za izplačilo plače oziroma naj to storijo do petka. Takšna priporočila so po poročanju Financ dali tudi nekateri zasebni delodajalci.

Pred celjsko poslovalnico Sberbank se je danes zbralo nekaj zaskrbljenih strank. Ena od njih je povedala, da je zjutraj na bankomatu dvignila 400 evrov. Želela je zapreti tudi račun v banki, a tega danes ni mogla storiti. Drugi komitent Sberbanke je povedal, da je uspel na bankomatu danes dvigniti 350 evrov, pred tem pa je v trgovini plačal račun v višini skoraj 50 evrov.

"Predvidevam, da se bo zadeva rešila, ker je Sberbanka Slovenija slovenska pravna oseba, ki ima tudi dostop do evrskega območja. Ne vidim nobenega posebnega problema, lahko pa se tudi motim. Res pa je, da bi lahko naši predstavniki oblasti ljudi vnaprej informirali, kako in kaj. Jasno je, da denar do 100.000 evrov ni izgubljen," pa je dejal tretji komitent, ki je danes ostal pred zaprtimi vrati celjske poslovalnice.

Zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino je poslovanje ruske banke Sberbank v Sloveniji do srede omejeno le na kartično poslovanje. Ostale storitve te banke začasno niso na voljo, poslovalnice so zaprte. Dvigi in plačila so do srede omejeni na 400 evrov dnevno. Več informacij glede nadaljnjih korakov v Banki Slovenije obljubljajo za torek.

Evropska podružnica Sberbanke bo sicer po napovedi Evropske centralne banke "propadla ali verjetno propadla", tako kot tudi njene izpostave v Sloveniji in na Hrvaškem. Zaradi poslabšanja likvidnosti namreč verjetno ne bo mogla pravočasno poplačati svojih dolgov, so pojasnili.

STA; M. K.