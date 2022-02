Krka še kar usiha; Ljubljanska borza z globokim padcem

28.2.2022 | 14:10

Vojna v Ukrajini še vedno v rdeče potiska tudi ljubljansko borzo, kjer največje padce beležijo delnice novomeške Krke. Če so bile te pred dobrim mesecem vredne 120 evrov, so se v četrtek, na dan ruskega vdora v Ukrajino, pocenile na 93 evrov.

Padec tečaja Krkinih delnic se nadaljuje tudi danes.

Tečaji najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi so se dopoldne močno pocenili, indeks SBI TOP je do 14.00 izgubil 5,78 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Krke, za 12,26 odstotka. Z njimi je bilo kar za dobrih pet milijonov evrov prometa. Tečaj se je ob 14. uri ustavil pri 83 evrih za delnico.

Da so v tem delu sveta (v Ruski federaciji so lani prodali za 332,9 milijona evrov izdelkov, v Ukrajini pa za 96,4 milijona) vajeni kompleksnosti poslovanja in da so se doslej vedno ustrezno prilagodili nastalim razmeram, so nam sicer na dan ruske invazije zatrdili v novomeškem farmacevtu.

