VIDEO: V Črnomlju odprli prenovljeno šolsko pešpot

28.2.2022 | 18:45

Črnomelj - V Črnomlju so med prireditvami ob občinskem prazniku odprli prenovljeni del Grajske ceste in tamkajšnjo prenovljeno šolsko pešpot. Prenovitvena projekta sta bila povezana, so povedali na črnomaljski občini. Občina je zanju skupaj odštela nekaj več kot 510.000 evrov.

S tem denarjem so poleg rekonstruiranega dela Grajske ceste dogradili 75 metrov pločnika in skoraj 60 metrov padavinske kanalizacije. Prenovili so nekaj manj kot 190 metrov šolske pešpoti z urbano opremo. Dogradili so stopnice z ograjo in skoraj 350 metrov mešane kanalizacije ter uredili javno razsvetljavo, so sporočili s črnomaljske občine.

Kot so navedli, so dela začeli na Grajski cesti, kjer so na globini sedmih metrov povsem prenovili močno načeto kanalizacijo s premerom enega metra, njeno prenovo pa nadaljevali naprej ob Viniški cesti do mosta prek Dobličice oz. po trasi omenjene pešpoti.

Kanalizacijo so prenovili skupaj z Javnim podjetjem Komunala Črnomelj, zaradi zahtevnosti prenovitvenih del pa so šolsko pešpot dogradili in prenovili šele pred zadnjim šolskim letom.

Dogradili so sicer stopnišče, ki ob mostu prek Dobličice povezujejo Ločko cesto in ulico Na bregu z Viniško cesto, od tam naprej pa šolska pešpot po novem pločniku vodi do Osnovne šole Loka in Srednje šole Črnomelj.

M. K.