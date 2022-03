Ulica Ob potoku - Kaj bo, če cesta zdrsne v potok

1.3.2022 | 14:45

Cesta, ki v novomeški ulici Ob potoku povezuje tri domačije in romsko naselje z mestom, je ozka, da se na njej komaj srečata že avtomobil in pešec. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Domačije v ulici Ob potoku so del Novega mesta, do katerega pa vodi le preozka cesta – Nad cesto skalnat breg, pod cesto strmina in potok – Pred dvajsetimi leti že narejen projekt, ki so ga ustavile zahteve lastnikov zemljišč

Ulica Ob potoku leži v Gotni vasi, ki je del Novega mesta, in poteka ob potoku Težka voda, ob katerem ozka asfaltirana cesta mesto povezuje s tremi domačijami in manjšim romskim naseljem in je zanje edini prometna vez s svetom. Del ceste, ki je tako ozka, da se na njej težko srečata že osebni avtomobil in otroški voziček, poteka med strmim bregom nad Težko vodo in skalnim usekom v hrib nad cesto. Na nekaj mestih se cesta ob robu že vdira, tako da se avtomobil, ki se ogiba pešcu, toliko nagne, da če voznik tega ne pozna, podrsa ob zaščitno ograjo, ki je obdrsana na več mestih.

Prebivalci ulice Ob potoku pravijo, da so pozabljeni del Novega mesta. »Živimo v neposredni bližini romskega naselja, brez razsvetljave, odpadke in smeti moramo nositi v 500 metrov oddaljene kontejnerje, intervencijska vozila težko pridejo do nas. Pred kratkim je v bližini gorelo in tedaj se je gasilsko vozilo komaj prebilo do požara. Če se dva avtomobila srečata, se mora eden od njiju tudi sto in več metrov voziti vzvratno, da se ogneta drug drugemu. Kaj bi bilo, če bi rešilec med nujno vožnjo tu naletel na drugo vozilo? Na nekaj mestih cesto drži le še debel hrast pod njo, ko se bodo ta drevesa posušila, bo vse skupaj zdrselo v potok, mi pa bomo odrezani od sveta,« našteva težave prebivalcev ulice Ob potoku stanovalka ene od tamkajšnjih hiš in dodaja, da je bil pred leti že pripravljen projekt za razširitev ceste v breg, vendar do izvedbe takrat ni prišlo.

Kako na pripombe krajanov odgovarjajo na mestni občini, preberite v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

I. Vidmar