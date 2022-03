Dimniški požar

1.3.2022 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Včeraj ob 8.15 so se v naselju Zilje, občina Črnomelj, vnele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Zilje so nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika in stanovalcem odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu ZEMELJSKO ZID. LEVO in SKS DESNO;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1, TP TANČA GORA2 .

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Dol. Griblje levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE2, izvod 4. NASELJE PROTI STOPIČAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKI VIDEM;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRHOVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 14:00 na območju TP Vrh Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za nadzorništvo Sevnica na območju TP Lončarjev dol - nizkonapetostno omrežje Trgovina predvidoma med 08:00 in 14:00 uro; na območju nadzorništva Krško mesto na območju TP Kostanjevica šola predvidoma med 07:15 in 08:00 ter med 14:00 in 14:30 uro; na območju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Kostanjevica grad 2, Kostanjevica grad, Male Vodenice, Ivanjše grič in Orehovec predvidoma med 07:15 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.