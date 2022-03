Zakaj v domovih za starejše težko dobijo zaposlene?

1.3.2022 | 11:00

Vedno več starejših potrebuje vedno več pomoči. Če se le da, prosti čas stanovalci DSO Črnomelj zapolnijo z raznimi aktivnostmi (na sliki). (foto: arhiv DSO Črnomelj)

Slovenija, Črnomelj - Nedavno stavko sindikatov zdravstva in socialnega varstva so podprli tudi v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kjer že dolgo opozarjajo, da je nujno sprejeti nove standarde in normative v zdravstvu in socialnem varstvu.

»Niso se spremenili že desetletja in že dolgo ne ustrezajo več vsem potrebam stanovalcev, ki so vse starejši in potrebujejo vse več storitev zdravstvene nege in oskrbe. Domovi jim jih z obstoječimi viri vse težje zagotavljajo,« pove predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in direktorica DSO Črnomelj Valerija Lekić Poljšak in poudari, da skrb za starejše v družbi žal predolgo ni bila naša prednostna naloga.

Valerija Lekić Poljšak (foto: osebni arhiv)

V skupnosti zagovarjajo boljše vrednotenje vseh delovnih mest, od čistilke do direktorja, ter odpravo plačnih nesorazmerij. Po besedah Lekić Poljšakove so delovna mesta v domovih nestimulativna zaradi zelo specifičnih pogojev dela. 70 odstotkov zaposlenih ima osnovno plačo v višini minimalne plače, zato se domovi v Sloveniji že dlje časa soočajo z veliko kadrovsko krizo skoraj pri vseh poklicnih skupinah, od kuharjev, strežnic in bolničarjev do medicinskih sester in drugih - zaradi neuspešnih razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest, preobremenjenosti delavcev in številnih odpovedi delovnih razmerij. Zaposleni pri njih delajo vse dni v letu, 24 ur na dan.

DLJE DOMA

Lekić Poljšakova pove, da iz prvega kroga pogajanj še vedno vsi – v domovih je skupaj zaposlenih 13 tisoč delavcev - niso bili upravičeni do višjih plačnih razredov. Res pa je, da se dvig ni prelil v višje cene oskrbnin, saj stroške pokrije državni proračun.

V skupnosti upajo, da bodo v domovih lahko obdržali vsaj tiste zaposlene, ki so jih pridobili z dodatnim denarjem, ki jim ga je zagotovila vlada za omilitev kadrovskih težav. A avgusta je te pomoči konec.

»Menim, da bi morali v večji meri razvijati storitve pomoči na domu v celoti, skrb za starejše urediti bolj sistemsko in starejšemu človeku omogočiti, da ob vseh podpornih službah in izvajalcih ostane čim dlje v domačem okolju. Nekaj napredka na tem področju bo zagotovo prinesel zakon o dolgotrajni oskrbi. Nujno pa moramo narediti posamezne poklice in delovna mesta v domovih bolj privlačna za iskalce zaposlitve z izboljšanjem delovnih pogojev, z dvigom kadrovskih normativov, občutnim dvigom plač in olajšanjem pogojev zaposlovanja delavcev iz drugih držav,« meni Lekić Poljšakova.

V ČRNOMLJU DOBRO

V DSO Črnomelj, kjer so med stavko delali kot ob nedeljah, zdravstveno stanje oskrbovancev pa ni bilo ogroženo, večina stanovalcev in njihovih svojcev zaposlene podpira v stavkovnih zahtevah.

Večjih kadrovskih težav v domu zdaj k sreči nimajo. Ob koncu lanskega leta so imeli 102 zaposlena in štiri preko javnih del. »Zaenkrat nam uspeva, da se na naše razpise za prosta delovna mesta še vedno prijavi nekaj kandidatov. V zadnjem času smo tako na novo zaposlili dve delavki v kuhinji. Marsikaj rešujemo s pomočjo dijakov in študentov v okviru rednega izobraževanja ter z delom preko študentskega servisa,« pojasni Lekić Poljšakova.

L. Markelj