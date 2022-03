FOTO: Pustna povorka v Straži

1.3.2022 | 07:50

Straža - Turistično društvo Straža je na pustno soboto, 26. februarja, pripravilo že tradicionalno pustno povorko z rajanjem. Številne maškare, velike in majhne, so se zbrale pred gasilskim domom. Vse, maškare in gledalce, je pozdravila predstavnica občinske uprave Andreja Kren, ki je bila našemljena v klovneso. Maškare so plesale in se veselile.

Kar naenkrat je začelo deževati, vmes so padale tudi snežinke. Premaknili so se v gasilski dom, kjer so nadaljevali z rajanjem. Različne pustne šeme, ninje, kavboji, princeske, vile, čebelice, pravljični junaki, so se pokazale komisiji, ki je odločila, da so se vse maškare prislužile nagrado, in sicer bonbonček in štampiljko. Pregnale so dež in sneg, posijalo je sonce.

V povorki, ki so jo sestavljale različne maškare, spremljali so jih tudi starši, nekateri tudi v pustnih opravah, so se sprehodili po enem delu Straže. S seboj so imeli zvočila. Po povratku so si prislužile velik masten in slasten krof ter topel čaj. Bilo je še malo rajanja, tudi v manjših skupinah ob glasbi. Obljubili so si, da se prihodnje leto spet srečajo.

Nastalo je tudi nekaj fotografij.

H. M.

Galerija