Sodišče imenovalo začasno poslovodstvo Gen-I na čelu z Igorjem Koprivnikarjem

1.3.2022 | 09:20

Foto: spletna stran podjetja

Krško - Okrožno sodišče v Krškem je v začasno poslovodstvo družbe Gen-I imenovalo Igorja Koprivnikarja, ki je predsednik uprave, ter Primoža Stropnika, Dejana Paravana in Andreja Šajna, ki so člani uprave. Imenovani so za čas največ enega leta oz. do imenovanja novega poslovodstva.

Sodišče je začasno poslovodstvo imenovalo po tistem, ko skupščina družbe Gen-I - katere polovična družbenika sta družbi Gen Energija in Gel-EL, skupščina pa o imenovanju uprave odloča soglasno - ni imenovala vodstva, potem ko je dotedanjemu predsedniku uprave Robertu Golobu potekel mandat.

Gen Energija naj bi sodišču predlagala štiričlansko upravo, v kateri bi bili Martin Novšak, v času predloga še generalni direktor Gen Energije, ter Jure Soklič, Igor Kržan in Primož Stropnik. Gen-I in Gen-EL pa naj bi predlagala Koprivnikarja, sicer dolgoletnega člana poslovodstva Gen-I.

Gen-I so od sredine novembra lani vodili pooblaščenci. Golobu je namreč 17. novembra lani potekel mandat, skupščina pa ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe - januarja je v vodo padel tretji poskus imenovanja vodstva na skupščini. Kot so sredi februarja povedali v Gen-I, bo predvidoma marca izveden ponovni sklic skupščine, na kateri bi lahko znova odločali o imenovanju novega vodstva.

Golob je sicer veljal za kandidata do konca januarja, ko se je odločil umakniti svoje soglasje za vodenje Gen-I in napovedal, da bo s stranko Gibanje Svoboda nastopil na aprilskih državnozborskih volitvah.

Vmes je do spremembe prišlo tudi na čelu Gen Energije. Nadzorni svet družbe je s 23. februarjem odpoklical generalnega direktorja Martina Novšaka ter začasno oz. do imenovanja novega generalnega direktorja imenoval dotedanjo članico poslovodstva, finančno direktorico Gordano Radanovič.

Nadzorniki razloga za razrešitev v sporočilu za javnost niso navedli, mediji pa so navajali več možnosti. Ena naj bi bil boj različnih struj znotraj vladajočih krogov za nadzor nad skupino, pod katero ob hidroelektrarnah na spodnji Savi in Termoelektrarni Brestanica spada tudi Nuklearna elektrarna Krško in ki bo bdela nad projektom drugega bloka krške nuklearke, če se bo ta začel izvajati.

Druga je, da so nadzorniki zaupanje v Novšaka izgubili, ker naj bi bil preveč naklonjen Golobu. Portal N1 je pisal, da naj bi Novšak sprva želel Golobu na primer podeliti nov mandat na čelu Gen-I.

