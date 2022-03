Višje sodišče potrdilo sodbo Hudorovcu za rop župnika

1.3.2022 | 10:00

Milenko Hudrovac v sredini (foto: arhiv; Novice Svet 24)

Ljubljana - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je oktobra lani 41-letnega Milenka Hudorovca spoznalo za krivega ropa 71-letnega župnika v Rovtah pri Logatcu in odločilo, da mora v zapor za tri leta in pol, poroča časnik Dnevnik. Sodba je zdaj postala tudi pravnomočna.

Roparji so duhovnika januarja lani napadli, zvezali in iz župnišča odnesli okoli 12.000 evrov. Štirje obtoženi so rop priznali in bili za dejanje obsojeni. Milenko Hudorovac pa je sodelovanje pri ropu zanikal. Vse so sicer policisti prijeli še isto noč v istem avtu na poti domov v Novo mesto, v postopku pa so ugotovili, da so v avtomobilu predmeti, ki bi lahko izhajali iz ropa v Rovtah.

Po poročanju Dnevnika je Hudorovac v svojem zagovoru povedal, da so mu policisti kovance podtaknili, saj ni sodeloval pri ropu, temveč se je z drugimi le peljal, ker je ponoči štopal iz Ljubljane domov. So pa njegove biološke sledi našli tudi na kravati, s katero je bil zvezan župnik.

Milenko Hudorovac je bil sicer lani obsojen tudi na triletno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri ropu župnika iz župnije v Višnji Gori. Kot je še poročal Dnevnik, bo o pritožbah na to sodbo ljubljansko višje sodišče odločalo na ponedeljkovi javni seji.

STA; M. K.